Происшествия

35 минут назад

Мужчина едва не задушил жену и падчерицу

2 620
#угроза убийством
Мужчина едва не задушил жену и падчерицу

Семейная ссора чуть не переросла в трагедию.

И.о. мирового судьи СУ№2 Чаплыгинского района вынесла приговор по уголовному делу о двух случаях угрозы убийством. К ответственности за преступление привлекли жителя Липецкой области, ранее судимого за разбой, кражи и грабежи.

Как установил суд, пьяный подсудимый угрожал убийством своей супруге и дочери. Преступления были совершены во время семейного скандала. Сначала мужчина бросился душить свою жену, а потом ее дочь — свою падчерицу. Конфликт удалось погасить. Но спустя всего пару часов пьяный мужчина вновь бросился с угрозами и теперь уже ножом на свою супругу. Женщина решила найти защиту от семейного тирана и написала на него заявление.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях и наказал его 1,5 годами условного срока с аналогичным испытательным.
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#угроза убийством

Комментарии (2)

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5 минут назад
,беги мужик.беги
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Анка

5 минут назад
Зачем эта курва привела этого ублюдка домой , подвергая опасности свою дочь . Монда чесалась , заделала самотык .
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