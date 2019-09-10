Происшествия
35 минут назад
Мужчина едва не задушил жену и падчерицу
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Семейная ссора чуть не переросла в трагедию.
И.о. мирового судьи СУ№2 Чаплыгинского района вынесла приговор по уголовному делу о двух случаях угрозы убийством. К ответственности за преступление привлекли жителя Липецкой области, ранее судимого за разбой, кражи и грабежи.
Как установил суд, пьяный подсудимый угрожал убийством своей супруге и дочери. Преступления были совершены во время семейного скандала. Сначала мужчина бросился душить свою жену, а потом ее дочь — свою падчерицу. Конфликт удалось погасить. Но спустя всего пару часов пьяный мужчина вновь бросился с угрозами и теперь уже ножом на свою супругу. Женщина решила найти защиту от семейного тирана и написала на него заявление.
Суд признал мужчину виновным в преступлениях и наказал его 1,5 годами условного срока с аналогичным испытательным.
Как установил суд, пьяный подсудимый угрожал убийством своей супруге и дочери. Преступления были совершены во время семейного скандала. Сначала мужчина бросился душить свою жену, а потом ее дочь — свою падчерицу. Конфликт удалось погасить. Но спустя всего пару часов пьяный мужчина вновь бросился с угрозами и теперь уже ножом на свою супругу. Женщина решила найти защиту от семейного тирана и написала на него заявление.
Суд признал мужчину виновным в преступлениях и наказал его 1,5 годами условного срока с аналогичным испытательным.
2 620
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Анка