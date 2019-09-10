Мужчина едва не задушил жену и падчерицу

Семейная ссора чуть не переросла в трагедию.

И.о. мирового судьи СУ№2 Чаплыгинского района вынесла приговор по уголовному делу о двух случаях угрозы убийством. К ответственности за преступление привлекли жителя Липецкой области, ранее судимого за разбой, кражи и грабежи.



Как установил суд, пьяный подсудимый угрожал убийством своей супруге и дочери. Преступления были совершены во время семейного скандала. Сначала мужчина бросился душить свою жену, а потом ее дочь — свою падчерицу. Конфликт удалось погасить. Но спустя всего пару часов пьяный мужчина вновь бросился с угрозами и теперь уже ножом на свою супругу. Женщина решила найти защиту от семейного тирана и написала на него заявление.



Суд признал мужчину виновным в преступлениях и наказал его 1,5 годами условного срока с аналогичным испытательным.