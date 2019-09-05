Общество
13 минут назад
Для липчан после выборов споет не Тимати
По городу развесили неправильные афиши.
На городских улицах развешены афиши арт-фестиваля, который состоится в Липецке 8 сентября. Ключевой фигурой праздника творчества, как гласит афиша, значится известный рэпер Тимати. На листовках указано, что он выйдет на сцену на площади Петра Великого в 21 час. И его концерт можно посетить бесплатно.
- Эта информация уже неверна, - сообщил GOROD48 пресс-секретарь мэрии Липецка Сергей Гузеев. - Да, концерт состоится. Он начнется в 20 часов на площади Петра, но список выступающих артистов еще не утвержден.
Получить пригласительные на концерт на площади Петра Великого можно будет на площадках арт-фестиваля. Они, видимо, по стечению обстоятельств в большинстве случаев совпадают с избирательными участками. Все точки арт-фестиваля и запланированные на них активности указаны на интерактивной карте.
- Эта информация уже неверна, - сообщил GOROD48 пресс-секретарь мэрии Липецка Сергей Гузеев. - Да, концерт состоится. Он начнется в 20 часов на площади Петра, но список выступающих артистов еще не утвержден.
Получить пригласительные на концерт на площади Петра Великого можно будет на площадках арт-фестиваля. Они, видимо, по стечению обстоятельств в большинстве случаев совпадают с избирательными участками. Все точки арт-фестиваля и запланированные на них активности указаны на интерактивной карте.
Серый
Он то,
Ять
Какой он нигео
Только не
да уж
Рабочий
Ахахаха