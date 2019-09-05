Общество

13 минут назад

Для липчан после выборов споет не Тимати

8 340
#концерт
Для липчан после выборов споет не Тимати

По городу развесили неправильные афиши.

На городских улицах развешены афиши арт-фестиваля, который состоится в Липецке 8 сентября. Ключевой фигурой праздника творчества, как гласит афиша, значится известный рэпер Тимати. На листовках указано, что он выйдет на сцену на площади Петра Великого в 21 час. И его концерт можно посетить бесплатно.

- Эта информация уже неверна, - сообщил GOROD48 пресс-секретарь мэрии Липецка Сергей Гузеев. - Да, концерт состоится. Он начнется в 20 часов на площади Петра, но список выступающих артистов еще не утвержден.

Получить пригласительные на концерт на площади Петра Великого можно будет на площадках арт-фестиваля. Они, видимо, по стечению обстоятельств в большинстве случаев совпадают с избирательными участками. Все точки арт-фестиваля и запланированные на них активности указаны на интерактивной карте.
8 340
#концерт

Комментарии (8)

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Серый

45 секунд назад
Все хотят выступить ,а наши решают кого утвердить. Может Шуфутинского утвердят или Киркорова?
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Он то,

2 минуты назад
Какой он нигео, думает,что он ниггер
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Ять

3 минуты назад
У Уваркиной новый пресс-секретарь? Поздравляю! А то бывшая со своим тупым мужем Лёхой всех заманала
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Какой он нигео

4 минуты назад
Только не, он на половину татар, на половину жид!
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Только не

5 минут назад
Этого ниггу с партаками
ответить

да уж

6 минут назад
а что на этого самородка еще кто то за деньги ходит?
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Рабочий

7 минут назад
Что у сбера не хватило денег на тимати?
ответить

Ахахаха

9 минут назад
Даже тут развели.
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