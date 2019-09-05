Происшествия
56 минут назад
В «Елецком» разбили машину «Скорой помощи»
19 1240
В карету медиков бросили два стакана.
Сегодня утром неизвестные из окна 14-этажа высотки в микрорайоне «Елецкий» бросили в машину «Скорой помощи» два стеклянных стакана. Посуда угодила в лобовое стекло и повредила его. Один из стаканов отскочил и разбился, его осколки разлетелись в разные стороны.
- К счастью, при происшествии никто не пострадал, - сообщил GOROD48 главный врач ГУЗ "Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф" Александр Игнатовский. - На место была вызвана полиция. Все произошедшее запротоколировано, ведется проверка.
- К счастью, при происшествии никто не пострадал, - сообщил GOROD48 главный врач ГУЗ "Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф" Александр Игнатовский. - На место была вызвана полиция. Все произошедшее запротоколировано, ведется проверка.
19 1240
гость
не п..зди, черт
гость
алкан с ЛТЗ
Типичное
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МИРОТВОРЕЦ
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Походу,
Аноним.