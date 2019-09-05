Происшествия

56 минут назад

В «Елецком» разбили машину «Скорой помощи»

19 1240
#хулиганство

В карету медиков бросили два стакана.

Сегодня утром неизвестные из окна 14-этажа высотки в микрорайоне «Елецкий» бросили в машину «Скорой помощи» два стеклянных стакана. Посуда угодила в лобовое стекло и повредила его. Один из стаканов отскочил и разбился, его осколки разлетелись в разные стороны.

 - К счастью, при происшествии никто не пострадал, - сообщил GOROD48 главный врач ГУЗ "Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф" Александр Игнатовский. - На место была вызвана полиция. Все произошедшее запротоколировано, ведется проверка.


19 1240
#хулиганство

Комментарии (19)

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гость

2 минуты назад
алкан с ЛТЗ, тебе походу уже прилетел,так что всасывай!
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не п..зди, черт

5 минут назад
Чему удивляться?, с элитного Сокола в это сраное гетто никто не поедет, там только ты колхозная лимита проживаешь!
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гость

7 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, ага,хуже Тракторного этот Елецкий!
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алкан с ЛТЗ

9 минут назад
Чему удивляться?, Ты роток то свой прикрой насчет ЛТЗ . а то буй в рот залетит и в задок тоже
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Типичное

10 минут назад
Быдломикрорайонное колхозное гетто с инохламом на тротуарах и онанистами-эксгибиционистами по кустам!
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@

11 минут назад
Да это Элита с быдлятскими мозгами бросает элитные стаканы.
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МИРОТВОРЕЦ

15 минут назад
ГЕТТО бл .... забором отгородить ... пусть сами там друг друга сожрут
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_-

15 минут назад
этот район надо колючей проволкой обнести и поставить знак на вьезде danger
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Походу,

20 минут назад
Там,это норма,уже
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Аноним.

22 минуты назад
МНЕ И МОЕЙ СЕМЬЕ -ВРАЧИ-ПАЛАЧИ , И - ПОЛИЦЕЙСКИЕ ... - СВОЛАЧИ , - " СДЕЛАЛИ " , -МНОГО ЧЕГО -ПЛОЗОГО !!! - ВРАЧИ ! - ИМЕНЕМ ГИППОКРАТА , АРХАНГЕЛА-ЦЕЛИТЕЛЯ РАФАИЛА , ЕВАНГЕЛИСТА И ЦЕЛИТЕЛЯ СВ. ЛУКИ, ЦЕЛИТЕЛ ПАНТЕЛЕИМОНА И АВИЦЕННЫ , А ТАКЖЕ -ПОЛИЦЕЙСКИЕ: - ИМЕНЕМ ВАШЕГО БОГА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА , - " БУДЬТЕ ВЫ ... - ПРОКЛЯТЫ " !!! - И НЫНЕ , И ПРИСНО, - И ВО ВЕКИ ВЕКОВ . АМИНЬ !!!
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