В «Елецком» разбили машину «Скорой помощи»

В карету медиков бросили два стакана.

Сегодня утром неизвестные из окна 14-этажа высотки в микрорайоне «Елецкий» бросили в машину «Скорой помощи» два стеклянных стакана. Посуда угодила в лобовое стекло и повредила его. Один из стаканов отскочил и разбился, его осколки разлетелись в разные стороны.- К счастью, при происшествии никто не пострадал, - сообщил GOROD48 главный врач ГУЗ "Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф" Александр Игнатовский. - На место была вызвана полиция. Все произошедшее запротоколировано, ведется проверка.