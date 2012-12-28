На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Плановые ремонтные работы на сетях 6 июня «РВК-Липецк» будет проводить в трех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители десяти улиц, предупредили в компании.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 6, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6а, 6б, 8 на площади Победы, №№ 17, 17/2, 36 на улице 8 Марта, №№ 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, стр. 6 по улице Крайней, №№ 6, 7, 9, 11 по улице Нижней Логовой, № 22 по улице Комсомольской, также в этот период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Комсомольской, Верхней, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Пригородной.Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: площадь Победы, 8, улица Кирова, 31, улица Нижняя Логовая, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Зои Космодемьянской, Инженерной, Кузнечной, Кочеткова, Бардина, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, на площадях Мира, Заводской, по проезду Осеннему, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина.С 15:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета не будет света на улицах адмирала Макарова, Дзержинского, по проспекту Мира.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Московскую, Известковую, Клары Цеткин, Фридриха Энгельса.