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«Елецкая базука» принесла «Ельцу» победу в «липецком дерби»
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43 минуты назад

«Елецкая базука» принесла «Ельцу» победу в «липецком дерби»

Сегодня две команды из нашей области встретились на поле ельчан.

На елецком стадионе «Труд» состоялось «дерби» Липецкой области в первенстве СФФ «Центр» (третий дивизион): хозяева поля победили дублёров «Металлурга» - 3:1.

Никогда ещё обе команды из нашего региона не подходили к концу первого круга, не имея на двоих (!) ни одной победы. Нынешний сезон бьёт все антирекорды: и «Елец», и «Металлург-М» лишь по паре раз сыграли вничью и занимают, соответственно, предпоследнее 7-е и последнее 8-е место в группе «Восток».

Ельчане сегодня с первых минут обрушили шквал атак на ворота Павла Кораблина, а распечатать ворота гостей им помогло мастерство экс-капитана «Металлурга» в прошлом игрока Премьер-Лиги в составе тульского «Арсенала» Александра Кутьина.

На 20-й минуте 38-летний играющий тренер и заместитель директора «Ельца» разрезающим пасом вывел один на один с вратарём Алана Хабиева, но защитнику не хватило бомбардирских навыков – оба его удара отразил Павел Кораблин. Однако когда мяч прилетел к прошлогоднему лучшему бомбардиру ельчан Игорю Рогованову, тот уверенно добил его в сетку – 1:0.

На 31-й минуте Владимир Сотников с правого фланга выполнил точнейший навес на Кутьина и тот внёс мяч в ворота грудью, после чего произвёл победный ритуал, из-за которого ещё давно получил прозвище «Елецкая базука».

«Металлург-М» выдал огненную концовку первого тайма и чуть было не нивелировал все старания елецких снайперов. На 40-й минуте Сергей Горбатенко на скорости принял мяч и отправил его в «девятку» - 2:1.

А уже в компенсированное время Иван Сазонов доставил мяч на линию штрафной, где подключившийся к атаке центральный защитник Николай Смирных бил наверняка, но угодил в штангу.

Более или менее уверенно «Елец» смог себя почувствовать после третьего гола. Все ждали навеса со штрафного от защитника Александра Ролдугина, а тот от левой бровки решил пробить. И попал! Мяч, никого не задев, приземлился в нижнем углу.

Ролдугин сделал своё дело, Ролдугин может уходить: всего через 4 минуты автор третьего гола откровенно сбил рвавшегося к воротам быстроногого Горбатенко и увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды.

У липчан было много времени, но моменты чаще возникали даже у ворот Кораблина, чем у его елецкого визави и уроженца Липецка 18-летнего Тихона Высотина.

А уже в компенсированное время составы команд уравнялись. Сазонов, зимой зачисленный в профессиональную команду, решил поговорить с арбитром, уже имея жёлтую карточку – второе предупреждение и дорога в раздевалку на минутку раньше всех остальных.

На старте второго круга 19 июня в Лисках Иван молодёжной команде не поможет.

Видео СФФ "Центр"
«Металлург-М»
СФФ «Центр»
ФК «Елец»
Александр Кутьин
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