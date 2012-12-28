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Администрация Грязинского района отклонила заявку на аренду участка из-за отсутствия копии обложки паспорта
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Общество
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48 минут назад
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Администрация Грязинского района отклонила заявку на аренду участка из-за отсутствия копии обложки паспорта
На сторону грязинца встало УФАС.
«Комиссия Липецкого УФАС России установила, что гражданин представил в заявке копию паспорта в полном объеме, за исключением обложки, что позволяет достоверно идентифицировать его личность. Таким образом, действия организатора торгов были неправомерны», сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
Теперь повторно проведут оценку заявок всех участников аукциона. Должностные лица, допустившие нарушение, привлечены к административной ответственности — они получили предупреждение.
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