Администрация Грязинского района отклонила заявку на аренду участка из-за отсутствия копии обложки паспорта

На сторону грязинца встало УФАС.

Липецкое УФАС России защитило права грязинца. Администрация Грязинского района неправомерно отклонила его заявку на участие в электронном аукционе на право заключить договор аренды муниципального земельного участка для индивидуального жилищного строительства, обосновав своё решение отсутствием среди приложенных документов копии обложки паспорта грязинца.«Комиссия Липецкого УФАС России установила, что гражданин представил в заявке копию паспорта в полном объеме, за исключением обложки, что позволяет достоверно идентифицировать его личность. Таким образом, действия организатора торгов были неправомерны», сообщает пресс-служба антимонопольного органа.Теперь повторно проведут оценку заявок всех участников аукциона. Должностные лица, допустившие нарушение, привлечены к административной ответственности — они получили предупреждение.