В Грязях накрыли «гаражный» алкомаркет: там было более тысячи бутылок немаркированного спиртного

50-летнему и 24-летнему бутлегерам грозит до шести лет лишения свободы.

В суд передано уголовное дело в отношении 50-летнего и 24-летнего грязинцев по обвинению в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также незаконном обороте алкоголя без соответствующей лицензии, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчины приобрели более тысячи бутылок немаркированного алкоголя более чем на 639 тысяч рублей, перевезли спиртное в принадлежащий одному из них гараж, где хранили, собираясь выгодно продать, пока в гараж не нагрянули полицейские.Действия грязинцев квалифицированы по пунктам «а» части 6 статьи 171.1, части 1 статьи 171.3 УК РФ. Санкции этих статей — до 6 лет лишения свободы.