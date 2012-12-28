В Липецке клещи покусали уже более 300 собак: ветеринары предостерегают владельцев животных
В Грязях накрыли «гаражный» алкомаркет: там было более тысячи бутылок немаркированного спиртного
Общество
103
29 минут назад
1
В Грязях накрыли «гаражный» алкомаркет: там было более тысячи бутылок немаркированного спиртного
50-летнему и 24-летнему бутлегерам грозит до шести лет лишения свободы.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчины приобрели более тысячи бутылок немаркированного алкоголя более чем на 639 тысяч рублей, перевезли спиртное в принадлежащий одному из них гараж, где хранили, собираясь выгодно продать, пока в гараж не нагрянули полицейские.
Действия грязинцев квалифицированы по пунктам «а» части 6 статьи 171.1, части 1 статьи 171.3 УК РФ. Санкции этих статей — до 6 лет лишения свободы.
0
1
0
1
0
Комментарии (1)