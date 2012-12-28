Во дворе на Свиридова ливневка оказалась выше уровня асфальта

Сегодня двор залило.

Жительница улицы Свиридова рассказала о странном решении строителей: во дворе дома № 22/2 решетка ливневой канализации оказалась выше уровня асфальта. В итоге после утреннего дождя во дворе образовалась лужа.«Хочу поблагодарить проектировщиков и строителей», — ехидно написала горожанка GOROD48.Женщина обратилась как застройщику, так и в управляющую компанию.В ГУК «Победа» ее заявку получили сегодня в 10.00.— Заявка будет выполнена в порядке очередности. В доме № 22/2 очень много заявок, — сообщили в управляющей компании.