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335
20 минут назад
5

Во дворе на Свиридова ливневка оказалась выше уровня асфальта

Сегодня двор залило.

Жительница улицы Свиридова рассказала о странном решении строителей: во дворе дома № 22/2 решетка ливневой канализации оказалась выше уровня асфальта. В итоге после утреннего дождя во дворе образовалась лужа.

«Хочу поблагодарить проектировщиков и строителей», — ехидно написала горожанка GOROD48.

Женщина обратилась как застройщику, так и в управляющую компанию.

В ГУК «Победа» ее заявку получили сегодня в 10.00.

— Заявка будет выполнена в порядке очередности. В доме № 22/2 очень много заявок, — сообщили в управляющей компании.
ливневка
дождь
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Комментарии (6)

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Сначала новые
007
5 минут назад
Так практически везде, хорошо хотя бы ливневка вообще есть
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Липчанин
8 минут назад
Хорошо что асфальт есть. Ливневки им подавай, это Россия детка, тут или яма либо кочка.
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Жители
8 минут назад
Платить нужно УК тоже в порядке очереди. У нас пенсии распределены:питание, лечение, обувь, проезд, потом за воду..... И в последней очереди ремонт и содержание жилья. Раза два так в год когда подъезд помоют и подметки улицу.
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про
10 минут назад
для Липецка это нормально!
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Витек
10 минут назад
Вот это новость! Давайте еще таких же.
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