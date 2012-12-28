85-летнего липчанина ударили кирпичом по голове в собственном доме: преступник получил 11 лет колонии
Общество
335
20 минут назад
5
Во дворе на Свиридова ливневка оказалась выше уровня асфальта
Сегодня двор залило.
«Хочу поблагодарить проектировщиков и строителей», — ехидно написала горожанка GOROD48.
Женщина обратилась как застройщику, так и в управляющую компанию.
В ГУК «Победа» ее заявку получили сегодня в 10.00.
— Заявка будет выполнена в порядке очередности. В доме № 22/2 очень много заявок, — сообщили в управляющей компании.
0
0
2
0
1
Комментарии (6)