Молодую пару с ребёнком задержали у областной детской больницы с шаром полным наркотиков
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Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди, местами град, но не собьют жару
Происшествия
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сегодня, 09:49
На дороге Липецк-Хлевное сгорела фура
Движение от Троицкого поста затруднено.
Движение по дороге Липецк-Хлевное от Троицкого поста затруднено. На месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции.
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