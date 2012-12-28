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сегодня, 09:49

На дороге Липецк-Хлевное сгорела фура

Движение от Троицкого поста затруднено.

На дороге Липецк-Хлевное у поворота к селу Троицкое сегодня утром сгорел грузовик. По словам очевидцев, огонь уничтожил кабину автомобиля и частично — кузов. Также повреждён груз.

Движение по дороге Липецк-Хлевное от Троицкого поста затруднено. На месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции.
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