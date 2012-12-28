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38 минут назад

На НЛМК выбрали наставников года

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги ежегодной корпоративной премии «Наставник Года». Награды получили 50 сотрудников компании, которые добились высоких результатов в области обучения и развития молодых коллег. 

Система наставничества НЛМК объединяет шесть тысяч человек. Наставники есть в каждом структурном подразделении, они оказывают помощь в адаптации новым сотрудникам, знакомят с производственным процессом и обучают профессиональным навыкам. 

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— У меня есть педагогическое образование и это помогает. Но обучать взрослых непросто — у каждого человека свой характер, свои привычки. Я стараюсь показать на личном примере как выполнять работу правильно и, конечно, безопасно. Хочу сказать, что и у своих подопечных много чему учусь, — рассказала наставник, бригадир шлакового отвала ЦПМШ НЛМК Татьяна Кузнецова.

Все победители Премии показали высокие результаты в области обучения и развития коллег. Они проводили стажировки, вели практику у студентов, принимали участие в разработке учебных материалов, а также показали высокие результаты независимой оценки квалификации. Каждый наставник - пример в области охраны труда и промышленной безопасности.

— Наша молодежь меняется и требует всегда разного подхода. Если раньше достаточно было передать профессиональные компетенции и навыки, научить безопасно работать, то сейчас очень важно заинтересовать молодежь металлургическим предприятием. Когда они приходят в профессию и их встречают наставники с горящими глазами, то конечно же они влюбляются в профессию. Именно поэтому мы чествуем наставников и желаем им здоровья, энергии и благодарных учеников, — рассказала директор по работе с учебными заведениями и здравоохранению НЛМК Ирина Ефимчук.

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