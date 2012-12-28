Кикбоксер забил собутыльника из-за 5000 рублей

И сел на 5 лет.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил 32-летнего липчанина к 5 годам колонии строгого режима за смертельное избиение собутыльника из-за 5000 рублей.Этот конфликт произошёл в Липецке 4 сентября прошлого года в одной из комнат дома №19 по улице 50 лет НЛМК. 32-летний липчанин выпивал с сожительницей, а ночью к ним присоединилась ещё одна пара — соседи по общежитию.Потом одна женщина ушла, вторая легла спать. Когда спиртное закончилось, 32-летний мужчина решил взять деньги на продолжение банкета у сожительницы, зная, что она хранит их в белье на теле. Он вытащил деньги из пикантного места (всего в белье было спрятано 12 000 рублей) и положил их в кошелек, который кинул на стул, при этом одна пятитысячная купюра случайно выпала.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пока 32-летний мужчина успокаивал сожительницу, чтобы та не проснулась, боковым зрением он увидел, что его собутыльник поднял 5000 рублей и спрятал деньги в карман. Его это очень разозлило и началась ссора.Хозяин комнаты обложил собутыльника матом и ударил его в грудь. Тот упал, свалил телевизор с тумбочки, потом поднялся, извинился, вернул 5000 рублей, и на этом конфликт прекратился, и мужчины продолжили вместе выпивать.Когда начало светать — около 4 часов утра, побитый сосед ушел. Своей сожительнице он сообщил, что на работу не пойдёт и лёг спать. Женщина ничего подозрительного не заметила и около 5:30 утра спокойно ушла на работу. А потом оказалось, что её сожитель умер у себя в комнате. Это обнаружили соседи уже в 8 утра по громкому лаю собаки.Как оказалось — удар кулаком в область солнечного сплетения был поставленным и очень сильным: 32-летний мужчина раньше на протяжении трёх лет занимался кикбоксингом.По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате закрытой травмы живота, кровоизлияний, разрыва кишки, внутрибрюшного кровотечения и острой кровопотери.