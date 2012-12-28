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Фонд «Милосердие» передал липецкой клинике востребованные средства лечения
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сегодня, 12:30

Фонд «Милосердие» передал липецкой клинике востребованные средства лечения

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» передал в ожоговый центр липецкой городской больницы №3 партию инновационных перевязочных средств. Их применение в лечебной практике помогает эффективно обрабатывать сложные раны, что сокращает время их заживления и уменьшает срок госпитализации пациентов.

По мнению специалистов, современная медицинская повязка должна обеспечивать комфортное воздействие на рану с учетом стадии лечения и типа повреждения. Поэтому для каждого пациента в клинике индивидуально подбирается определенный перечень перевязочных средств с уникальными лечебными свойствами. 

Чтобы эффективные расходные материалы всегда были под рукой в достаточном количестве, медики ожогового центра обратились за помощью в фонд «Милосердие». Фонд оперативно откликнулся на просьбу и передал партию антимикробных стерильных повязок с лекарственными препаратами и биологическое покрытие для ран и ожогов на сумму около 1 млн рублей.

«Мы помогаем оснащать муниципальные клиники высокотехнологичным оборудованием и инновационными сопутствующими средствами, – отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. – «Умные» медицинские приборы и расходные материалы делают лечение более комфортным и эффективным. В результате в поликлиниках уменьшатся очереди, пациенты быстрее пойдут на поправку». 

В этом году фонд уже дважды передавал в липецкую больницу специальное медицинское оборудование. Один из приборов сейчас помогает медикам выявлять на ранних стадиях злокачественные новообразования у пациентов и повышает качество последующего лечения. Другой аппарат используют для ультразвуковой обработки ран, полученных при ожогах и других механических воздействиях. 

Ранее дорогостоящее медоборудование фонд также передал старооскольской детской окружной больнице.  Дозиметр излучения для рентген-операционной позволяет очень точно считать дозировку рентгеноблучения и минимизировать ее для безопасности ребенка и медперсонала. Там, где раньше требовалось серьезное открытое хирургическое вмешательство и три часа работы врачей, теперь все манипуляции занимают всего двадцать минут. Восстановление больных после этого проходит гораздо быстрее.

благотворительность
Фонд «Милосердие»
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