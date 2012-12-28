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44 минуты назад

Пьяный водитель «Форда» сбил пешехода и скрылся с места аварии

Уголовное дело передано в суд: водителю грозит до семи лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело водителя, обвиняемого в пьяном ДТП.

По данным следствия, в марте этого года в селе Никольское Усманского района пьяный водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу, и сбил на обочине мужчину, после чего скрылся c места ДТП.

Пешеход получил перелом бедра, травму грудной клетки, ушиб легких и закрытую черепно-мозговую травму. По заключению судебно-медицинской экспертизы, его здоровью был причинён тяжкий вред.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия водитель признал свою вину лишь частично. Его действия квалифицированы по пунктам «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия». Санкция этой статьи — до семи лет лишения свободы.
пьяная езда
авария
ДТП
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