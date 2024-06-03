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14 минут назад
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Максим Ромащенко: «Летом состав «Металлурга» изменится – надеюсь, что очень сильно»

Новый главный тренер «Металлурга» - не старик Хоттабыч и после его назначения команда не могла моментально выйти на уровень «Реала». Столичному «Велесу» липчане уступили на своём поле – 0:3, подпортив прощание с местной публикой 37-летнему капитану команды Роману Войделю, который принял решение завершить игровую карьеру.

Уроки Ромащенко были видны: «Металлург» начал делать ставку на владение мячом, использовал всю ширину футбольного поля. Но футбол «а`ля «Спартак» Олега Романцева» прививается не за пару недель, а как минимум – в ходе трудоёмких сборов. К тому же к физическим показателям команды по-прежнему есть вопросы: всё три гола «сталевары» пропустили во втором тайме, когда с трудом волочили ноги.

Мог забить именинник Войдель, которому перед игрой недавний партнёр по «Металлургу», а ныне – спортивный директор Андрей Овчинников вручил швейцарские часы с дарственной надписью, а болельщики подарили аплодисменты.

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Чествование Войделя

Во втором тайме ещё при счёте 0:0 «Профессор» подкараулил мяч и пытался закрутить его в ворота с 20 метров, поймав голкипера на противоходе. Но снаряд прошёл всего в полуметре от цели. Увы, но это был чуть ли не единственный стопроцентный момент у нашей команды.

А затем игравший вторым номером «Велес» образцово начал ловить липчан на быстрых атаках. «Дубль» оформил Ярослав Ивакин: на 57-й минуте он поразил ворота ударом в одно касание, а гол на 68-й минуте был чудо, как хорош: с линии штрафной прямо под перекладину. Точку в матче поставил Ибрагим Умаров, на 73-й минуте убежавший один на один с вратарём и реализовавший «буллит».

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На послематчевой пресс-конференции Ромащенко выступал 7 минут, отметив, что у его команды не было проблем с самоотдачей, но для голов в футболе необходимо ещё и мастерство.

- Этот матч дал ещё больше пищи для размышлений, - сказал он. – Теперь мне лучше понятно, с кем из футболистов нам по пути в дальнейшем, а с кем – нет. Во время летней подготовке к новому сезону «Металлург» ждут кадровые изменения – сейчас обсуждаем руководством клуба, чтобы они были масштабные. Конечно, нам требуется и омоложение состава. Потому что против природы не попрёшь. Как настраивать команду на последний матч, в котором нам ничего не светит? А я не должен их настраивать! Они деньги получают за это – меня в своё время никто не настраивал, я сам хотел играть. То же самое и с мастерством – нельзя принудительно научить ему футболиста, какие бы современные веяния не привносил новый тренер. Игрок может только сам научиться, если игроку это нужно.

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Самый молодой тренер подгруппы «Золото» 33-летний Александр Грищенко тоже выступал немало. В частности, она назвал «Велес» и «Металлург», а также «Муром» - командами, которые по финансовым условиям уступают своим конкурентам по турниру сильнейших команд второй лиги. Но при этом поделился рецептом, как небогатые команды могут побеждать «денежные мешки».

Перед последним туром у «крылатых быков» есть шанс на спасение – нужно победить в домашней зарубе «Краснодар-2», который тоже в зоне вылета. «Велес» крайне плохо стартовал в «Золоте» - с 5-ти поражений, в первом круге он дома уступил и «Металлургу» - 0:2, но затем почти выправился.

- Я уверен, что и ваша команда сейчас проходит такой же путь. Но убеждён, что Максим Ромащенко сумеет реализовать свои идеи и вернуть победы в Липецк. Нынешнее тяжёлое время вам нужно просто перетерпеть.


8 июня «сталевары» сыграют в гостях у «Мурома», после чего начнут готовиться уже к сезону 2024/25, который стартует ориентировочно в конце июля. Подниматься «Металлургу» вновь придётся с «Серебра».
Досрочным победителем турнира в предпоследнем туре и обладателем путёвки в первую лигу стала «Уфа». У остальных команд ничего не ясно до последнего.


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ФОТО
Футбол
«Металлург»
Максим Ромащенко
пресс-конференция
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Комментарии (1)

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Эксперт
4 минуты назад
Для футбола «а`ля «Спартак» Олега Романцева» нужна советская школа. А её уничтожили.
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