Максим Ромащенко: «Летом состав «Металлурга» изменится – надеюсь, что очень сильно»

В вашем браузере отключен JavaScript

Мог забить именинник Войдель, которому перед игрой недавний партнёр по «Металлургу», а ныне – спортивный директор Андрей Овчинников вручил швейцарские часы с дарственной надписью, а болельщики подарили аплодисменты.









А затем игравший вторым номером «Велес» образцово начал ловить липчан на быстрых атаках. «Дубль» оформил Ярослав Ивакин: на 57-й минуте он поразил ворота ударом в одно касание, а гол на 68-й минуте был чудо, как хорош: с линии штрафной прямо под перекладину. Точку в матче поставил Ибрагим Умаров, на 73-й минуте убежавший один на один с вратарём и реализовавший «буллит».









- Этот матч дал ещё больше пищи для размышлений, - сказал он. – Теперь мне лучше понятно, с кем из футболистов нам по пути в дальнейшем, а с кем – нет. Во время летней подготовке к новому сезону «Металлург» ждут кадровые изменения – сейчас обсуждаем руководством клуба, чтобы они были масштабные. Конечно, нам требуется и омоложение состава. Потому что против природы не попрёшь. Как настраивать команду на последний матч, в котором нам ничего не светит? А я не должен их настраивать! Они деньги получают за это – меня в своё время никто не настраивал, я сам хотел играть. То же самое и с мастерством – нельзя принудительно научить ему футболиста, какие бы современные веяния не привносил новый тренер. Игрок может только сам научиться, если игроку это нужно.









Самый молодой тренер подгруппы «Золото» 33-летний Александр Грищенко тоже выступал немало. В частности, она назвал «Велес» и «Металлург», а также «Муром» - командами, которые по финансовым условиям уступают своим конкурентам по турниру сильнейших команд второй лиги. Но при этом поделился рецептом, как небогатые команды могут побеждать «денежные мешки».





Перед последним туром у «крылатых быков» есть шанс на спасение – нужно победить в домашней зарубе «Краснодар-2», который тоже в зоне вылета. «Велес» крайне плохо стартовал в «Золоте» - с 5-ти поражений, в первом круге он дома уступил и «Металлургу» - 0:2, но затем почти выправился.





- Я уверен, что и ваша команда сейчас проходит такой же путь. Но убеждён, что Максим Ромащенко сумеет реализовать свои идеи и вернуть победы в Липецк. Нынешнее тяжёлое время вам нужно просто перетерпеть.





В вашем браузере отключен JavaScript



Досрочным победителем турнира в предпоследнем туре и обладателем путёвки в первую лигу стала «Уфа». У остальных команд ничего не ясно до последнего.













