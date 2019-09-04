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сегодня, 16:06

В Данковском районе загорелся мусорный полигон

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#пожар #мусор #ТБО
В Данковском районе загорелся мусорный полигон

Пожар ликвидировали 16 человек.

Спасатели обнаружили тление мусора на полигоне ООО «РМК» Лог «Репец» в 1,8 км от села Репец в Данковском муниципальном районе, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. Площадь возгорания составила примерно 500 квадратных метров. Для ликвидации пожара были привлечены 16 человек и 12 единиц техники, в том числе — силы МЧС.

Уже отсыпало землей 350 квадратных метров полигона. Сегодня планируется засыпать участок тления полностью. Работа ведется круглосуточно. Замеры воздуха не показали превышения допустимых норм концентрации вредных веществ. Жалоб от местных жителей не поступало.

Сотрудники пожарного надзора устанавливают виновников тления мусора и намерены привлечь их к ответственности.
3 361
#пожар #мусор #ТБО

Комментарии (3)

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ЖКХ

52 минуты назад
После выборов, когда ВРИО проводим в Мюнхен, мы все наладим - и порывы и возгорания. Мы против ЕР за их обман с нашими пенсями
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Единорос

сегодня, 16:17
Голосуйте за нашего, он построит вам самый большой в Европе мусоросжигательный завод.
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100

сегодня, 16:12
Скоро мусора будет больше если выберем врио 8 сентября,мусор нам будут свозить с москвы
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