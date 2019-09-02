Спорт

39 минут назад

Чемпионат ЛЛФЛ выиграли «легенды» (ФОТО)

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#Мини-футбол #ЛЛФЛ
Чемпионат ЛЛФЛ выиграли «легенды» (ФОТО)

Теперь победители решили замахнуться и на Кубок, заявив, что не признают никаких мест, кроме первого.

Дублеры липецкого мини-футбольного клуба выиграли летний чемпионат Липецкой любительской футбольной лиги (ЛЛФЛ).

Команда называлась «ЛКС-Динамо», поскольку коллектив получился объединенным с полицейским спортивным обществом. Причем почетный кубок за 1-е место победителям пришлось добывать буквально в последнем туре в матче с командой КПРФ, которая в случае «виктории» сама становилась бы чемпионом. Но подопечные Виталия Бондаря не дали конкурентам ни малейшего шанса, победив 3:0. Героем матча стал Сергей Макаренко, оформивший «хет-трик».

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Таким образом «ЛКС-Динамо» выиграло регулярный чемпионат, на втором месте команде EMEX.RU, на третьем – «коммунисты». Всего на старт выходили 8 команд.

Как стало известно GOROD48, на этом сезон в ЛЛФЛ не завершен: команды проведут между собой еще и игры плей-офф, причем занявший первое место клуб встретится с восьмым, второй – с седьмым и т.д.

Как рассказал нам идейный вдохновитель коллектива, вице-президент МФК «ЛКС» Руслан Куркин (на фото вверху крайний слева), его команда вновь постарается подняться на вершину пьедестала почета, поскольку перед ней всегда стоят максимальные задачи.

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Капитан команды Андрей Иванов получает кубок за победу в чемпионате (к слову, кубки в ЛЛФЛ становятся все меньше и меньше по размерам)

В составе победителей выступало немало бывший профессиональных игроков в мини-футбол, например: вратарь Андрей Иванов, лучший игрок ЛКС прошлого сезона в Высшей лиге Артем Зайцев, Александр Паламарчук, Александр Войнов, отыгравший три сезона за МФК «Липецк» в суперлиге Сергей Фигурчук.

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#Мини-футбол #ЛЛФЛ

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