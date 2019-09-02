Чемпионат ЛЛФЛ выиграли «легенды» (ФОТО)

Теперь победители решили замахнуться и на Кубок, заявив, что не признают никаких мест, кроме первого.

Дублеры липецкого мини-футбольного клуба выиграли летний чемпионат Липецкой любительской футбольной лиги (ЛЛФЛ).

Команда называлась «ЛКС-Динамо», поскольку коллектив получился объединенным с полицейским спортивным обществом. Причем почетный кубок за 1-е место победителям пришлось добывать буквально в последнем туре в матче с командой КПРФ, которая в случае «виктории» сама становилась бы чемпионом. Но подопечные Виталия Бондаря не дали конкурентам ни малейшего шанса, победив 3:0. Героем матча стал Сергей Макаренко, оформивший «хет-трик».



Таким образом «ЛКС-Динамо» выиграло регулярный чемпионат, на втором месте команде EMEX.RU, на третьем – «коммунисты». Всего на старт выходили 8 команд.

Как стало известно GOROD48, на этом сезон в ЛЛФЛ не завершен: команды проведут между собой еще и игры плей-офф, причем занявший первое место клуб встретится с восьмым, второй – с седьмым и т.д.

Как рассказал нам идейный вдохновитель коллектива, вице-президент МФК «ЛКС» Руслан Куркин (на фото вверху крайний слева), его команда вновь постарается подняться на вершину пьедестала почета, поскольку перед ней всегда стоят максимальные задачи.







Капитан команды Андрей Иванов получает кубок за победу в чемпионате (к слову, кубки в ЛЛФЛ становятся все меньше и меньше по размерам)

В составе победителей выступало немало бывший профессиональных игроков в мини-футбол, например: вратарь Андрей Иванов, лучший игрок ЛКС прошлого сезона в Высшей лиге Артем Зайцев, Александр Паламарчук, Александр Войнов, отыгравший три сезона за МФК «Липецк» в суперлиге Сергей Фигурчук.