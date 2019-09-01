Происшествия

сегодня, 19:10

В Ельце горело здание XIX века

5 651
#Пожар
В Ельце горело здание XIX века

Огонь повредил 300 кв метров крыши и чердака

Сегодня горело очередное старинное здание в Ельце на ул Карла Маркса,1.

Здание XIX века. В данный момент не эксплуатировалось. До закрытия несколько лет назад в нем располагался елецкий наркоконтроль.

Пожар охватил 300 кв метров кровли и чердачных перекрытий. Тушили огонь 6 пожарных расчетов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадавших в пожаре нет.
5 651
#Пожар

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

...

45 минут назад
9 сентября- иногородним ПРОСЬБА УДАЛИТСЯ,. вместе со своими трудолюбивыми гастапбайтерами!
ответить

КПРФ

54 минуты назад
Поджигать надо лучше, дилетанты хреновы! И тогда тушить пожарным не придётся.
ответить

...

56 минут назад
Только ведь недавно в Ельце был с полпредом!
ответить

вот

сегодня, 19:43
о чем надо думать артамонову а не скамейках в парне. мелковат человечек,банкир одним словом
ответить

плюс

сегодня, 19:42
государство и само не содержит и другим такие условия заворачивает что никто не берется за эти здания. и теряем культурное наследие безвозвозвратно
ответить

Еще в рубрике

В квартире на Соколе произошло задымление
#Пожар
3
В квартире на Соколе произошло задымление

сегодня, 18:42

Происшествия
Частные собственники разбили машину у поля с подсолнухами в Липецком районе
#нападение #хулиганство
103
Частные собственники разбили машину у поля с подсолнухами в Липецком районе

сегодня, 16:54

Происшествия
Известный комментатор обратился к Путину из-за изнасилования липецкой волейболистки полицейскими
#изнасилование #полиция #Анапа
118
Известный комментатор обратился к Путину из-за изнасилования липецкой волейболистки полицейскими

сегодня, 11:15

Происшествия
На перекрестке улиц Гагарина и Ленина «ВАЗ» снес скутер
#Авария #ДТП
83
На перекрестке улиц Гагарина и Ленина «ВАЗ» снес скутер

вчера, 21:22

Происшествия
Маневр, из-за которого на площади Мира перевернулась иномарка, попал на видео
#Авария #ДТП
134
Маневр, из-за которого на площади Мира перевернулась иномарка, попал на видео

вчера, 18:13

Происшествия
На площади Мира опрокинулась иномарка
#Авария #ДТП
22
На площади Мира опрокинулась иномарка

вчера, 15:00

Происшествия