Происшествия
сегодня, 19:10
В Ельце горело здание XIX века
Огонь повредил 300 кв метров крыши и чердака
Сегодня горело очередное старинное здание в Ельце на ул Карла Маркса,1.
Здание XIX века. В данный момент не эксплуатировалось. До закрытия несколько лет назад в нем располагался елецкий наркоконтроль.
Пожар охватил 300 кв метров кровли и чердачных перекрытий. Тушили огонь 6 пожарных расчетов.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадавших в пожаре нет.
Здание XIX века. В данный момент не эксплуатировалось. До закрытия несколько лет назад в нем располагался елецкий наркоконтроль.
Пожар охватил 300 кв метров кровли и чердачных перекрытий. Тушили огонь 6 пожарных расчетов.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадавших в пожаре нет.
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