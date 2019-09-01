В Ельце горело здание XIX века

Огонь повредил 300 кв метров крыши и чердака

Сегодня горело очередное старинное здание в Ельце на ул Карла Маркса,1.



Здание XIX века. В данный момент не эксплуатировалось. До закрытия несколько лет назад в нем располагался елецкий наркоконтроль.



Пожар охватил 300 кв метров кровли и чердачных перекрытий. Тушили огонь 6 пожарных расчетов.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадавших в пожаре нет.

