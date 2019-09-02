3 – 5 сентября в Липецке пройдёт большая меховая распродажа

Шубка – это один из самых простых, но при этом надежных способов сделать представительницу прекрасного пола счастливой. А если это шубка от Кировской меховой фабрики, то счастью просто не будет предела!

3 – 5 сентября ГДМ «Октябрь» пл. Петра Великого 6

Насладиться выбором меховых изделий воочию можно на выставке-распродаже в Липецке. Кроме шикарных шубок, полушубков и головных уборов, компания-производитель дарит великолепную возможность купить понравившееся изделие по привлекательной цене – промокод с официального сайта фабрики . С этим промокодом можно рассчитывать на рассрочку или на приличную летнюю скидку 20%.

Кировская меховая фабрика представляет в Липецке ошеломительный ассортимент шубок, полушубков из различных видов меха. На выбор шикарные модели из норки, нутрии, лисы, орилага, мутона. На пике популярности и востребованности шубы из норки. Мех этого зверька:

• отличается нежной фактурой;

• разнообразием природных расцветок;

• хорошо поддается крашению;

• достаточно теплый;

• легкий.

В ассортименте Кировской меховой фабрики огромное количество норковых шубок всевозможных фасонов, кроя, расцветок, которые можно примерить и, конечно же, приобрести.



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Модель «Летучая мышь» отличается роскошным свободным кроем, поперечным расположением меховых пластин, демократичной длиной (до середины бедра) и уникальной возможностью трансформироваться (отстегивается часть рукава и подола). Отшивается с воротом-стойкой, капюшоном из норки и с капюшоном с оторочкой из лисы различных окрасов (черно-бурая, огневка, крестовка).

Модель «Баллончик» выделяется оригинальным фасоном: отрезной крой по линии талии в сочетании с пышной юбкой. При этом низ рукава и подола собран на кулиску, что делает шубку очень игривой. Есть варианты «Баллончика» с прямым расположением меховых пластин, есть только с поперечным. Практически все вариации модели представлены с капюшоном, декорированным роскошно пушистым лисьим мехом.

Яркой моделью считается «Моника». Шубка для королев: отрезной крой, пышная юбка, которая визуально кажется еще пышнее благодаря поперечному расположению меха, английский воротник из лисы, под пояс, необычные расцветки (блек вельвет и ирис блю вельвет).







Распродажа со скидками до 50%

Шубы модельного ряда сезона 2018 будут продаваться с жаркими летними скидками до 50%. Отличная возможность приобрести изделие фабричного качества по низкой цене. Всего будет порядка 500 изделий по сниженным ценам.

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Организатор акции ИП Осколков И.Н.. Акция действует с 03.09.2019 г. по 05.09.2019 г. *Переплата 0% за товар в кредит от розничной цены.

ИП Осколков И.Н. предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости, при условии что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется “ОТП Банк” (АО), лицензии Банка России № 2766.

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