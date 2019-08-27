Помощь украинцам обошлась жителю Липецкой области в 17'000 рублей

Мужчина фиктивно оформил иностранцев на своей жилплощади.

Мировой судья СУ№1 Данковского района оштрафовал жителя Липецкой области на 17 000 рублей. Мужчина решил заработать на услугах иностранцам и оформил фиктивную регистрацию приезжим.



Житель Липецкой области оказал услугу двум гражданам Украины. Они через общих знакомых нашли того, кто не откажется от аферы с фиктивной регистрацией. Подсудимый в начале мая 2019 года фиктивно поставил на учет двух украинцев. Причем само помещение, куда «принял» гостей липчанин - аварийное, оно не пригодно к проживанию.



Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь ему придется расплатиться рублем за преступления.