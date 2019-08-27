Происшествия

сегодня, 09:26

Помощь украинцам обошлась жителю Липецкой области в 17'000 рублей

3 924
#фиктивная регистрация
Помощь украинцам обошлась жителю Липецкой области в 17'000 рублей

Мужчина фиктивно оформил иностранцев на своей жилплощади.

Мировой судья СУ№1 Данковского района оштрафовал жителя Липецкой области на 17 000 рублей. Мужчина решил заработать на услугах иностранцам и оформил фиктивную регистрацию приезжим.

Житель Липецкой области оказал услугу двум гражданам Украины. Они через общих знакомых нашли того, кто не откажется от аферы с фиктивной регистрацией. Подсудимый в начале мая 2019 года фиктивно поставил на учет двух украинцев. Причем само помещение, куда «принял» гостей липчанин - аварийное, оно не пригодно к проживанию.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь ему придется расплатиться рублем за преступления.
3 924
#фиктивная регистрация

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алканы 15-го

8 минут назад
Когда пропишут на Соборной, 1?
ответить

Интересно,

20 минут назад
а хохлы его, случайно, не сами сдали?
ответить

\\\

сегодня, 09:31
почему наказали рублем,почему не строгий режим афферисту?
ответить

Еще в рубрике

«Восьмерка» с отказавшими тормозами столкнулась с автобусами и иномарками
#авария #ДТП
6
«Восьмерка» с отказавшими тормозами столкнулась с автобусами и иномарками

37 минут назад

Происшествия
«Восьмерка» влетела в автобусную остановку
#авария #ДТП
3
«Восьмерка» влетела в автобусную остановку

сегодня, 09:33

Происшествия
«ВАЗ» сбил 62-летнюю велосипедистку
#Авария #ДТП
2
«ВАЗ» сбил 62-летнюю велосипедистку

сегодня, 09:14

Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в ограблении инвалида
#грабеж
5
Полицейские задержали подозреваемого в ограблении инвалида

сегодня, 08:31

Происшествия
4-летняя девочка в Липецке, свесившись с балкона, сбрасывала вниз игрушки
#балкон #дети #падение
22
4-летняя девочка в Липецке, свесившись с балкона, сбрасывала вниз игрушки

вчера, 17:56

Происшествия
Несовершеннолетний и взрослый предстанут перед судом за несколько преступлений
#суд
4
Несовершеннолетний и взрослый предстанут перед судом за несколько преступлений

вчера, 16:57

Происшествия