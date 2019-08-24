В России

32 минуты назад

Житель Уфы выиграл в лотерею почти 7,5 млн рублей

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Житель Уфы выиграл в лотерею почти 7,5 млн рублей

Счастливый билет он купил за 40 рублей

Житель Уфы в одночасье стал миллионером - он выиграл баснословную сумму в «Гослото». Как рассказали в пресс-службе организаторов лотереи, уфимец купил лотерейный билет за 40 рублей. Приз, который получил мужчина поистине впечатляет – целых 7,48 млн рублей, сообщает КП.

Организаторы лотереи пока не раскрывают ни имени счастливчика, ни конкретного места, где он купил билет, сделавший его миллионером. Теперь ему нужно отправиться в Москву чтобы забрать свой баснословный выигрыш.

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