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53 минуты назад

Липецкая вечЁрка: отставка, авария и банкроты

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: отставка, авария и банкроты

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 23 августа.

По собственному желанию. С такой формулировкой оставил свою должность председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Алынин. Два последних месяца главный транспортник провел на больничном. Да и вообще, как кажется, меланхоличный чиновник не пришелся ко двору деятельной Евгении Уваркиной.

Липчанин наказывал шумного соседа с помощью видеозаписей. «Иск к владельцу частного дома подал его же сосед по деревне Колодезная Тербунского района. Семья истца летом постоянно живет в деревне. И, судя по данным иска, проводит это время шумно и весело. На записи камер соседа неоднократно попадали свидетельства того, что истец нарушает тишину и покой. Записи камер недовольный шумом по ночам ответчик отправлял в правоохранительные органы. Из-за этого истца неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение тишины и покоя».

Сегодня около 9 часов утра на дорогу в 15 микрорайоне рухнули два столба линии электропередач. Это произошло вследствие ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, водитель белого «УАЗ Патриот» при движении по проезду Строителей не справился с управлением и врезался в одну из опор. Машину выбросило на аллею, а за вслед за первым столбом рухнул и второй. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Липецкая область подтвердила общероссийскую тенденцию – за первые шесть месяцев этого года число признанных банкротами физических лиц и предпринимателей выросло на 52,3%. На 100 тысяч человек населения в России в среднем приходится 84 банкротов. В Липецкой области на 100 тысяч населения пришлось 77 банкротов. В январе-июне такими признаны 172 человека (год назад — 110). Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 876 человек.

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#вечёрка

Комментарии (1)

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Пассажир

41 минуту назад
Автобус №353 вообще перестал ходить судя по всему ск не стой его нет пора делить №35 на 2 №35 Вокзал - Пос Косырека и открывать новый №35 А Переезд/ул Юношеская - Ул Ударников -Проспект Победы- Советская - Пл Петра - Пл Мира - НЛМК! От Звездного на Сырский едет еще и №345 и №24а от Ж Д Вокзала №24 так же едет на Сырский и если от Вокзала автобусы будут отходить не каждые 15 мин а каждые 30 мин то набошей части маршрута не чего не имзенится №35а будет практически полностью дублировать №35 можно пойти дальше и еще больше искривить №35а НЛМК =-Ул Водопьяного Вермишева- 10 Микр - 19 мико - Ривьера - 28 микр =- Европейский - Воронежское Шоссе - Ул Ударников - Переезд тогда маршрут будет вообще интересным и разнообразит транспортную доступность ул Ударников и Юношеской более того может идти речь о Заркытии маршрута 345 а маршрут №306 от 27 микр продлить до Гипермаркета Ашан на Ул БЕЛАНА ответить
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