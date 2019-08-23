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53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: отставка, авария и банкроты
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 23 августа.
По собственному желанию. С такой формулировкой оставил свою должность председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Алынин. Два последних месяца главный транспортник провел на больничном. Да и вообще, как кажется, меланхоличный чиновник не пришелся ко двору деятельной Евгении Уваркиной.
Липчанин наказывал шумного соседа с помощью видеозаписей. «Иск к владельцу частного дома подал его же сосед по деревне Колодезная Тербунского района. Семья истца летом постоянно живет в деревне. И, судя по данным иска, проводит это время шумно и весело. На записи камер соседа неоднократно попадали свидетельства того, что истец нарушает тишину и покой. Записи камер недовольный шумом по ночам ответчик отправлял в правоохранительные органы. Из-за этого истца неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение тишины и покоя».
Сегодня около 9 часов утра на дорогу в 15 микрорайоне рухнули два столба линии электропередач. Это произошло вследствие ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, водитель белого «УАЗ Патриот» при движении по проезду Строителей не справился с управлением и врезался в одну из опор. Машину выбросило на аллею, а за вслед за первым столбом рухнул и второй. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Липецкая область подтвердила общероссийскую тенденцию – за первые шесть месяцев этого года число признанных банкротами физических лиц и предпринимателей выросло на 52,3%. На 100 тысяч человек населения в России в среднем приходится 84 банкротов. В Липецкой области на 100 тысяч населения пришлось 77 банкротов. В январе-июне такими признаны 172 человека (год назад — 110). Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 876 человек.
Липчанин наказывал шумного соседа с помощью видеозаписей. «Иск к владельцу частного дома подал его же сосед по деревне Колодезная Тербунского района. Семья истца летом постоянно живет в деревне. И, судя по данным иска, проводит это время шумно и весело. На записи камер соседа неоднократно попадали свидетельства того, что истец нарушает тишину и покой. Записи камер недовольный шумом по ночам ответчик отправлял в правоохранительные органы. Из-за этого истца неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение тишины и покоя».
Сегодня около 9 часов утра на дорогу в 15 микрорайоне рухнули два столба линии электропередач. Это произошло вследствие ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, водитель белого «УАЗ Патриот» при движении по проезду Строителей не справился с управлением и врезался в одну из опор. Машину выбросило на аллею, а за вслед за первым столбом рухнул и второй. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Липецкая область подтвердила общероссийскую тенденцию – за первые шесть месяцев этого года число признанных банкротами физических лиц и предпринимателей выросло на 52,3%. На 100 тысяч человек населения в России в среднем приходится 84 банкротов. В Липецкой области на 100 тысяч населения пришлось 77 банкротов. В январе-июне такими признаны 172 человека (год назад — 110). Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 876 человек.
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