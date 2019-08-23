Число обанкротившихся липчан за полгода выросло в полтора раза

В январе-июне 2019 года банкротами признаны 172 жителея Липецкой области.

Липецкая область подтвердила общероссийскую тенденцию – за первые шесть месяцев этого года число признанных банкротами физических лиц и предпринимателей выросло на 52,3%. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).



На 100 тысяч человек населения в России в среднем приходится 84 банкротов. Наибольшая плотность банкротств – в Вологодской области (245 банкротов на 100 тысяч населения), Калмыкии (182 человека на 100 тысяч) и Пензенской области (159 человек на 100 тысяч населения). Меньше всего банкротов в расчете на 100 тысяч населения — в Чечне (1), Чукотском автономном округе и Крыму (по 4), Ненецком автономном округе (5).



В Липецкой области на 100 тысяч населения пришлось 77 банкротов. В январе-июне такими признаны 172 человека (год назад — 110). Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 876 человек. В России на конец июня количество граждан-банкротов составило 123,3 тысячи человек, из которых непосредственно в первом полугодии 2019 года таковыми объявлены чуть более 29 тысяч человек.



