Происшествия

26 минут назад

Число обанкротившихся липчан за полгода выросло в полтора раза

9 234
#банкротство
Число обанкротившихся липчан за полгода выросло в полтора раза

В январе-июне 2019 года банкротами признаны 172 жителея Липецкой области.

Липецкая область подтвердила общероссийскую тенденцию – за первые шесть месяцев этого года число признанных банкротами физических лиц и предпринимателей выросло на 52,3%. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»). 

На 100 тысяч человек населения в России в среднем приходится 84 банкротов. Наибольшая плотность банкротств – в Вологодской области (245 банкротов на 100 тысяч населения), Калмыкии (182 человека на 100 тысяч) и Пензенской области (159 человек на 100 тысяч населения). Меньше всего банкротов в расчете на 100 тысяч населения — в Чечне (1), Чукотском автономном округе и Крыму (по 4), Ненецком автономном округе (5). 

В Липецкой области на 100 тысяч населения пришлось 77 банкротов. В январе-июне такими признаны 172 человека (год назад — 110). Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 876 человек. В России на конец июня количество граждан-банкротов составило 123,3 тысячи человек, из которых непосредственно в первом полугодии 2019 года таковыми объявлены чуть более 29 тысяч человек.

9 234
#банкротство

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Твой Артамонов

33 секунды назад
гость, Ростовщик- банкир , Барыга и вор, и этим все сказано !.
ответить

Твой Артамонов !

1 минуту назад
гость, Рост общий - банкир, Барыга и вор ,и этим все сказано !.
ответить

Мерзские

2 минуты назад
Будни путинской раиссии
ответить

Лип

3 минуты назад
Как по мне так лучше за убитого коллектора отсидеть, чем банкирам платить - они и так страну всю вывезли, чего рабу терять кроме свободы?
ответить

Викторм

3 минуты назад
Ну наконец-то , вот он мощный экономический рывок Путина , Вот он ,рост благосостояния и благополучия !, Ура ,великому Путину, ура !.
ответить

Все амбициозные задачи

7 минут назад
гость, закончились тем. Что я-калку презирает весь регион. И это за 9 месяцев. Люди не любят людей-которые сами себя нахваливают)))
ответить

гость

10 минут назад
Врио губернатора еще по весне заявил об амбициозной задаче: выведения региона в ТОП самых развитых субъектов федерации. Пока другие кандидаты даже не могут сформулировать то, чего хотят, их конкурент пригласил в область министра высшего образования РФ, с которым посетил ЛГТУ и ЛГПУ. Во время других * Артамонов едет в ОЭЗ «Липецк», поскольку его не устраивают налоговые отчисления от резидентов зоны и заявляет, что будет лично разбираться и в уровне зарплат на производствах. Позиция Артамонова понятна - чем выше зарплата, тем меньше у человека труда претензий к власти. Поэтому врио губернатора точечно отрабатывает проблемы каждого района области. Артамонов остается верен себе и не обращается к популизму по мере приближения даты голосования. Кстати, он не призывает голосовать за себя, считая, что за него должны говорить его дела.
ответить

Серега

12 минут назад
Живем то все лучше и лучше, помогите мне тоже стать банкротом, а то коллекторов скоро убью на пороге двери, достали уже
ответить

Палка

15 минут назад
Это те кто на работу не устраивается
ответить

Житель

15 минут назад
вот это рост благосостояния по артамоновски
ответить

Еще в рубрике

Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне
#авария #ДТП #столб
4
Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне

55 минут назад

Происшествия
Езда «против шерсти» попала на видео
#нарушение ПДД
17
Езда «против шерсти» попала на видео

сегодня, 10:00

Происшествия
На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты
#Авария #ДТП
2
На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты

сегодня, 09:26

Происшествия
Не проскочил: на улице Ленина столкнулись две легковушки
#авария #ДТП
10
Не проскочил: на улице Ленина столкнулись две легковушки

сегодня, 09:00

Происшествия
20-летний парень отнял у двух детей сотовые телефоны
#грабеж
12
20-летний парень отнял у двух детей сотовые телефоны

сегодня, 08:33

Происшествия
Сегодня вечером закроют проезд части улицы Зегеля
#транспорт
13
Сегодня вечером закроют проезд части улицы Зегеля

вчера, 16:35

Происшествия