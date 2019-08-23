Происшествия

55 минут назад

Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне

4 1056
#авария #ДТП #столб
Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне

На дорогу упали две опоры линии электропередач.

Сегодня около 9 часов утра на дорогу в 15 микрорайоне рухнули два столба линии электропередач. Это произошло вследствие ДТП.




Как сообщают очевидцы аварии, водитель белого «УАЗ Патриот» при движении по проезду Строителей не справился с управлением и врезался в одну из опор. Машину выбросило на аллею, а за вслед за первым столбом рухнул и второй. К счастью, в аварии никто не пострадал, но на проезде блокировано движение транспорта.

Оперативно выяснить, сколько абонентов осталось без электроэнергии в результате, не удалось.

Напомним, днем в среду, 21 августа, в Липецке на улице Юношеской (поселок Сырский Рудник) над проезжей частью повис фонарный столб. Судя по следам на столбе, его мог задеть грузовик.
4 1056
#авария #ДТП #столб

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Участковый

13 минут назад
Сейчас хохлы кабель срежут
ответить

гостья

25 минут назад
столбов
ответить

гостья

25 минут назад
понаставили столбом, даже проехать негде
ответить

не понятно

38 минут назад
Он целился в столб с камерой фиксации нарушений?
ответить

Еще в рубрике

Число обанкротившихся липчан за полгода выросло в полтора раза
#банкротство
10
Число обанкротившихся липчан за полгода выросло в полтора раза

27 минут назад

Происшествия
Езда «против шерсти» попала на видео
#нарушение ПДД
17
Езда «против шерсти» попала на видео

сегодня, 10:00

Происшествия
На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты
#Авария #ДТП
2
На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты

сегодня, 09:26

Происшествия
Не проскочил: на улице Ленина столкнулись две легковушки
#авария #ДТП
10
Не проскочил: на улице Ленина столкнулись две легковушки

сегодня, 09:00

Происшествия
20-летний парень отнял у двух детей сотовые телефоны
#грабеж
12
20-летний парень отнял у двух детей сотовые телефоны

сегодня, 08:33

Происшествия
Сегодня вечером закроют проезд части улицы Зегеля
#транспорт
13
Сегодня вечером закроют проезд части улицы Зегеля

вчера, 16:35

Происшествия