Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне

На дорогу упали две опоры линии электропередач.

Сегодня около 9 часов утра на дорогу в 15 микрорайоне рухнули два столба линии электропередач. Это произошло вследствие ДТП.Как сообщают очевидцы аварии, водитель белого «УАЗ Патриот» при движении по проезду Строителей не справился с управлением и врезался в одну из опор. Машину выбросило на аллею, а за вслед за первым столбом рухнул и второй. К счастью, в аварии никто не пострадал, но на проезде блокировано движение транспорта.Оперативно выяснить, сколько абонентов осталось без электроэнергии в результате, не удалось.Напомним, днем в среду, 21 августа, в Липецке на улице Юношеской (поселок Сырский Рудник) над проезжей частью повис фонарный столб. Судя по следам на столбе, его мог задеть грузовик.