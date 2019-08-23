Происшествия
55 минут назад
Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне
На дорогу упали две опоры линии электропередач.
Сегодня около 9 часов утра на дорогу в 15 микрорайоне рухнули два столба линии электропередач. Это произошло вследствие ДТП.
Как сообщают очевидцы аварии, водитель белого «УАЗ Патриот» при движении по проезду Строителей не справился с управлением и врезался в одну из опор. Машину выбросило на аллею, а за вслед за первым столбом рухнул и второй. К счастью, в аварии никто не пострадал, но на проезде блокировано движение транспорта.
Оперативно выяснить, сколько абонентов осталось без электроэнергии в результате, не удалось.
Напомним, днем в среду, 21 августа, в Липецке на улице Юношеской (поселок Сырский Рудник) над проезжей частью повис фонарный столб. Судя по следам на столбе, его мог задеть грузовик.
Как сообщают очевидцы аварии, водитель белого «УАЗ Патриот» при движении по проезду Строителей не справился с управлением и врезался в одну из опор. Машину выбросило на аллею, а за вслед за первым столбом рухнул и второй. К счастью, в аварии никто не пострадал, но на проезде блокировано движение транспорта.
Оперативно выяснить, сколько абонентов осталось без электроэнергии в результате, не удалось.
Напомним, днем в среду, 21 августа, в Липецке на улице Юношеской (поселок Сырский Рудник) над проезжей частью повис фонарный столб. Судя по следам на столбе, его мог задеть грузовик.
Участковый
гостья
гостья
не понятно