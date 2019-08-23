Липчанин наказывал шумного соседа с помощью видеозаписей

Ролики были доказательствами серии правонарушений.

Коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение Тербунского районного суда. Там владельца частного дома обязали переустановить камеры наблюдения. Мужчина не согласился с такими выводами суда и решил доказать свою правоту в региональном центре.



Иск на владельца частного дома и установленных на участке при нем камер видеонаблюдения подал его же сосед по деревне Колодезная Тербунского района. Семья истца летом постоянно живет по соседству. И, судя по данным из иска, проводит это время шумно и весело. На записи с камер соседа неоднократно попадали свидетельства того, что истец нарушает тишину и покой. Ролики с камер обеспокоенный шумом по ночам ответчик отправлял в правоохранительные органы. Из-за этого истца неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение тишины и покоя. Мужчина решил через суд обязать соседа убрать обзор камер с его участка. Он полагает, что то, что за ним и его домом постоянно следят камеры — нарушение права на неприкосновенность личной жизни. Постоянное нахождение «под прицелом» видеокамеры и осознание того, что каждый твой шаг непрерывно фиксируется доставляет ему и его семье чувство сильнейшего дискомфорта, является незаконным вторжением в его личную жизнь и личную жизнь его семьи, которая, в связи с этим, перестала приезжать в свой дом, нарушает семейную тайну.



У владельца камер другое видение ситуации. Он поставил оборудование, чтобы охранять свой участок, так как его земля и участок соседа не отделены забором. Кроме того, записи с камер служат ему для предотвращения противоправных действий со стороны истца, который всячески нарушает тишину и покой соседей, включает громко музыку и гудит автомобильным сигналом.



Коллегия оценила доводы соседей и пришла к выводу о законности решения суда первой инстанции: ответчику придется перенастроить свои камеры.





Фото: 2gis.com



