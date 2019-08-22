Общество

51 минуту назад

Лариса Долина - липчанам: «Браво!»

17 832
#Лариса Долина
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Лариса Долина - липчанам: «Браво!»

Артистка спела со зрителями свой хит.

На Соборной площади завершился концерт в рамках «Дней Москвы» в Липецке. Музыкальный блок закрывало выступление Ларисы Долиной. Артистка поднялась на сцену после группы «Пицца».





Лариса Долина исполнила насколько своих известных песен и завершила выступление хитом «Погода в доме». Артистка предложила липчанам спеть вместе, многие откликнулись и подпевали знакомым строкам. После финальных аккордов Лариса Долина сказала, что пение липчан достойно аплодисментов и кричала своим «партнёрам» «Браво!».

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После того, как Лариса Долина спустилась на сцену, туда снова поднялся заслуженный артист России Феликс Царикати. Под его исполнение песни «О Москве» из ленты «Свинарка и пастух» («... Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве...») зрители покидали Соборную площадь.

Напомним, что сегодня на главной площади региона также выступили группа «Кватро", театр танца "Гжель", солистка Большого театра Ксения Дежнёва.


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#Лариса Долина
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Комментарии (17)

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не согласна я

4 минуты назад
У Долиной очень шикарный голос и пела она не под фанеру!
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048

13 минут назад
Серега, кто перся то бюджетники
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М. К....ва

14 минут назад
С её голосом, только в туалете кричать: "Кто следующий...?" Позорище!
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Липчанка

15 минут назад
Отличный концерт. Ну уж Ларису Долину никто не сможет унизить!. Замечательная певица. Может исполнить все. Замечательная, несравненная, Феликс Царикати тоже мной один из любимых певцов. Пели все от души. Очень хорошо выступали танцоры с ГЖЕЛЬ, столько все отдали энергии липчанам!!!
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Браво!

16 минут назад
тема для размышления,
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тема для размышления

17 минут назад
А выплата пенсий и зарплат московских будет, хоть бы один раз в год, в честь " Дней Москвы" в Липецк?!
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стыдно

21 минуту назад
стыдно за Липецк...я бы с роду не пошла на ее концерт. от безделья что ли вы туда претесь!?
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Егор

22 минуты назад
А , че, бабкиной не будет?! Ай-ай -ай!
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M.K.

27 минут назад
Вообще-то, не с пела она, а промычала что-то непонятное в микрофон, вот и всё! Эта, старая кашолка, отродясь петь не умеет!
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Ваш

30 минут назад
Лариса Долина - липчанам: «Браво!» Высокодуховные православные липчане Ларисе Долиной - "пошла на..."
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