Лариса Долина - липчанам: «Браво!»

Артистка спела со зрителями свой хит.

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На Соборной площади завершился концерт в рамках «Дней Москвы» в Липецке. Музыкальный блок закрывало выступление Ларисы Долиной. Артистка поднялась на сцену после группы «Пицца».Лариса Долина исполнила насколько своих известных песен и завершила выступление хитом «Погода в доме». Артистка предложила липчанам спеть вместе, многие откликнулись и подпевали знакомым строкам. После финальных аккордов Лариса Долина сказала, что пение липчан достойно аплодисментов и кричала своим «партнёрам» «Браво!».После того, как Лариса Долина спустилась на сцену, туда снова поднялся заслуженный артист России Феликс Царикати. Под его исполнение песни «О Москве» из ленты «Свинарка и пастух» («... Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве...») зрители покидали Соборную площадь.Напомним, что сегодня на главной площади региона также выступили группа «Кватро", театр танца "Гжель", солистка Большого театра Ксения Дежнёва.