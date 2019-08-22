Происшествия

сегодня, 16:35

Сегодня вечером закроют проезд части улицы Зегеля

6 902
#транспорт
Сегодня вечером закроют проезд части улицы Зегеля
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации и закрытием движения автомобильного транспорта на улице Зегеля (от площади Плеханова до улицы Ленина), 22 августа в период с 17:30 до окончания мероприятия движение автобусов по отдельным маршрутам будет осуществляться по измененным схемам:

- № 36 «Ж/д вокзал – п. Сырский Рудник» в прямом направлении (к п.Сырский Рудник) будет осуществляться по схеме «Железнодорожный вокзал – ул.Гагарина – ул.Зегеля - пл.Театральная - – ул.Советская – пл.Победы – пр.Победы – далее по маршруту». В обратном направлении по утвержденной схеме.

- № 345 «п.Сырский – ул.Шкатова» в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Плеханова – ул. Зегеля – далее по маршруту».

После завершения мероприятия движение автобусов по вышеперечисленным маршрутам осуществлять согласно утвержденным схемам.

6 902
#транспорт

Комментарии (6)

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Пенсионер

14 минут назад
Этот флаг утвердил верховный совет , где он . Брюсик Ельцин расстрелял верховный совет из танков . Значит все это не законно , что празднуете Идиоты. Госпереворот ?
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m.k

42 минуты назад
Всё, оккупация началась! Дело идёт к войне.
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А что там с

43 минуты назад
Флагом?
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Гость

47 минут назад
А они сами не знают пока, думаю часов до 9 вечера
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Мимоходом

47 минут назад
За.....бали!!!
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Артурчик

56 минут назад
с 17:30 до окончания мероприятия - от забора до обеда! А почему точно не известно, что такое "до"?
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