Сегодня вечером закроют проезд части улицы Зегеля

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации и закрытием движения автомобильного транспорта на улице Зегеля (от площади Плеханова до улицы Ленина), 22 августа в период с 17:30 до окончания мероприятия движение автобусов по отдельным маршрутам будет осуществляться по измененным схемам:



- № 36 «Ж/д вокзал – п. Сырский Рудник» в прямом направлении (к п.Сырский Рудник) будет осуществляться по схеме «Железнодорожный вокзал – ул.Гагарина – ул.Зегеля - пл.Театральная - – ул.Советская – пл.Победы – пр.Победы – далее по маршруту». В обратном направлении по утвержденной схеме.



- № 345 «п.Сырский – ул.Шкатова» в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Плеханова – ул. Зегеля – далее по маршруту».



После завершения мероприятия движение автобусов по вышеперечисленным маршрутам осуществлять согласно утвержденным схемам.



