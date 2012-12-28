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12 минут назад

Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»

В аварии пострадала 61-летняя женщина.

Днем 20 февраля на улице Лихачева в Грязях 63-летний водитель «Опеля» врезался в стоящий «Рено», за рулем которого сидел 60-летний мужчина. От удара «Рено» отбросило в металлический забор. В аварии пострадала 61-летняя пассажирка  «Рено». Ей оказали медицинскую помощь. 

Еще одна женщина пострадала утром в Липецке на трассе Орел – Тамбов. Автомобиль  «Фольксваген», которым управляла 36-летняя женщина съехал с дороги. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

авария
ДТП
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