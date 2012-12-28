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Происшествия
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12 минут назад
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
В аварии пострадала 61-летняя женщина.
Еще одна женщина пострадала утром в Липецке на трассе Орел – Тамбов. Автомобиль «Фольксваген», которым управляла 36-летняя женщина съехал с дороги. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
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