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Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
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46 минут назад

Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО

Геннадий Афонин отправился на СВО добровольцем 15 января 2024 года.

Администрация Становлянского округа сообщила о гибели на СВО 49-летнего жителя села Берёзовка Геннадия Афонина. Он погиб ещё 20 июля 2024 года, но известие об этом пришло только сейчас.

«Геннадий Дмитриевич ушёл на фронт добровольцем 15 января 2024 года. Служил гранатомётчиком. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщает администрация Становлянского округа.

 Дата похорон ещё неизвестна.

Фото — t.me/admstanovoe
спецоперация
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