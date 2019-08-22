Общество
26 минут назад
День города: полная программа
Елец будет праздновать 873-летие три дня.
С 31 августа по 1 сентября в Ельце в рамках празднования Дня города состоится несколько десятков мероприятий. GOROD48 публикует полную программу праздника, который завершится выступлением Саши Немо и Ирины Дубцовой на площади Ленина.
30 августа –31 августа, 12.00-15.00: поздравление молодоженов, сочетающихся узами брака в День города.
30 августа
10.00 - Открытие обновленной городской Доски почёта «Трудовая слава города Ельца». Сквер имени М. Соломенцева
11.00 - Детский праздник «Зажги свою звезду». Обновленная городская Доска почёта «Юные дарования города Ельца». Площадь Ленина
15.00- Открытый Кубок города по тяжелой атлетике и гиревому спорту, посвященный Дню города Ельца. г. Елец, ул. Черокманова, 1
17.00- Игровая программа для детей от праздничного агентство «Гудвин». Детский парк им. Б. Г. Лесюка
18.00- Концерт джаз-оркестра «Давай с тобой поговорим». МАУК «Городской парк» г. Ельца
31 августа
08.00 – 14.00 - Областная розничная торговая ярмарка «Елецкая ярмарка – именинница»: ул. Коммунаров, ул. Ленина, ул. М.Горького
Открытие спортивных объектов:
09.00 Центр подготовки боксеров «Кристалл Елец». г. Елец, ул. Советская , д. 85
11.00 Спортивная площадка для экстремальных видов спорта. МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»
11.30 Показательные выступления и соревнования по BMX, скейтборду и трюковым самокатам. МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»
11.30 Интерактивный фестиваль «Елец – за спорт!» (мастер-классы йоги, соревнования по стритболу, минифутболу). МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»
12.00 – 21.00 - Стадион «Труд». Фестиваль спорта «Елец. Энергия позитива»: семейная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья», футбольный турнир и матч за суперкубок, анимационная программа для детей. Выступают кавер-группа – ВИА «Василек» (Старый Оскол) и группа «Марсель» (Москва). Молодежная дискотека. Фейерверк
12.45 - Торжественное открытие гостиницы «Гранд Елец». Второй корпус, ул. Маяковского, д.7
14.00- Торжественное собрание общественности города и праздничный концерт «Живи, Елец!», посвященные Дню города. Концертный зал ЕГУ им. И.А. Бунина
«Городской парк»
11.00 - Детская игровая программа «Елец – город детства»
12.00- Конкурс рисунков на асфальте «Гоpод сказка, гоpод мечта»
14.00 – 15.00 - Концерт «Танцующий город» студии современного танца "Солнышко"
17.00 - День национальных культур. Программа «Край казачества, вольности, славы».
31 августа
11.00 - Выставка «Деревянные стены Ельца» (макеты, изготовленные в лаборатории деревянного зодчества имени Федора Елецкого). Краеведческий музей
12.00- Открытие выставки рисунков Н.Н. Жукова, привезенных из поездок по стране и зарубежью, «Вокруг света с мольбертом». Дом – музей Н.Н. Жукова
12.30- Открытый Чемпионат города Ельца по хоккею с шайбой, посвященный Дню города Ельца. МАУ СК "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова"
15.00- Игровая программа для детей «Наш город — это мы!». Детский парк им. Б. Г. Лесюка
18.00- Премьера спектакля «Провинциальные анекдоты», театр «Бенефис»
1 сентября
10.00 - Выставка народных текстильных кукол елецкого мастера О.В. Коротких «Куклы в гости к нам пришли». Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина
10.00, 12.00, 14.00 - Мастер-класс по ткачеству «Уроки народных ремесел Ельца». Музей народных ремесел и промыслов
11.00 - Открытие выставки «Живи, живи, Елец!», посвященной Дню города. Дом-музей Т.Н. Хренникова
12.00 - Открытие выставки работ «Эпизоды из жизни уездного городка» (живопись). Музей народных ремесел и промыслов
12.00-18.00 - 35-й городской открытый конкурс – фестиваль народного творчества «Играй, гармонь Елецкая!» имени А. Матюхина. Городской парк
12.00 - Детский спектакль «Царь водокрут».«Бенефис»
13.00 – 15.00 - Праздник детского творчества «Аленький цветок». Детский парк
14.00- Виртуальный концертный зал. «Сказки с оркестром. Приключение Пиноккио». Академический симфонический оркестр Московской филармонии. «Прожектор»
16.00 – 19.00- "Елецкий Арбат приглашает" - интерактивные площадки, мастер классы, уличные музыканты, арт-выставки, арт-кафе. ул. Мира
19.00 - Концерт белорусского певца Саши Немо и победительницы «Фабрика звёзд- 4» Ирины Дубцовой. Площадь Ленина
21.00 - Праздничный фейерверк, набережная реки Быстрая Сосна
30 августа –31 августа, 12.00-15.00: поздравление молодоженов, сочетающихся узами брака в День города.
30 августа
10.00 - Открытие обновленной городской Доски почёта «Трудовая слава города Ельца». Сквер имени М. Соломенцева
11.00 - Детский праздник «Зажги свою звезду». Обновленная городская Доска почёта «Юные дарования города Ельца». Площадь Ленина
15.00- Открытый Кубок города по тяжелой атлетике и гиревому спорту, посвященный Дню города Ельца. г. Елец, ул. Черокманова, 1
17.00- Игровая программа для детей от праздничного агентство «Гудвин». Детский парк им. Б. Г. Лесюка
18.00- Концерт джаз-оркестра «Давай с тобой поговорим». МАУК «Городской парк» г. Ельца
31 августа
08.00 – 14.00 - Областная розничная торговая ярмарка «Елецкая ярмарка – именинница»: ул. Коммунаров, ул. Ленина, ул. М.Горького
Открытие спортивных объектов:
09.00 Центр подготовки боксеров «Кристалл Елец». г. Елец, ул. Советская , д. 85
11.00 Спортивная площадка для экстремальных видов спорта. МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»
11.30 Показательные выступления и соревнования по BMX, скейтборду и трюковым самокатам. МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»
11.30 Интерактивный фестиваль «Елец – за спорт!» (мастер-классы йоги, соревнования по стритболу, минифутболу). МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»
12.00 – 21.00 - Стадион «Труд». Фестиваль спорта «Елец. Энергия позитива»: семейная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья», футбольный турнир и матч за суперкубок, анимационная программа для детей. Выступают кавер-группа – ВИА «Василек» (Старый Оскол) и группа «Марсель» (Москва). Молодежная дискотека. Фейерверк
12.45 - Торжественное открытие гостиницы «Гранд Елец». Второй корпус, ул. Маяковского, д.7
14.00- Торжественное собрание общественности города и праздничный концерт «Живи, Елец!», посвященные Дню города. Концертный зал ЕГУ им. И.А. Бунина
«Городской парк»
11.00 - Детская игровая программа «Елец – город детства»
12.00- Конкурс рисунков на асфальте «Гоpод сказка, гоpод мечта»
14.00 – 15.00 - Концерт «Танцующий город» студии современного танца "Солнышко"
17.00 - День национальных культур. Программа «Край казачества, вольности, славы».
31 августа
11.00 - Выставка «Деревянные стены Ельца» (макеты, изготовленные в лаборатории деревянного зодчества имени Федора Елецкого). Краеведческий музей
12.00- Открытие выставки рисунков Н.Н. Жукова, привезенных из поездок по стране и зарубежью, «Вокруг света с мольбертом». Дом – музей Н.Н. Жукова
12.30- Открытый Чемпионат города Ельца по хоккею с шайбой, посвященный Дню города Ельца. МАУ СК "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова"
15.00- Игровая программа для детей «Наш город — это мы!». Детский парк им. Б. Г. Лесюка
18.00- Премьера спектакля «Провинциальные анекдоты», театр «Бенефис»
1 сентября
10.00 - Выставка народных текстильных кукол елецкого мастера О.В. Коротких «Куклы в гости к нам пришли». Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина
10.00, 12.00, 14.00 - Мастер-класс по ткачеству «Уроки народных ремесел Ельца». Музей народных ремесел и промыслов
11.00 - Открытие выставки «Живи, живи, Елец!», посвященной Дню города. Дом-музей Т.Н. Хренникова
12.00 - Открытие выставки работ «Эпизоды из жизни уездного городка» (живопись). Музей народных ремесел и промыслов
12.00-18.00 - 35-й городской открытый конкурс – фестиваль народного творчества «Играй, гармонь Елецкая!» имени А. Матюхина. Городской парк
12.00 - Детский спектакль «Царь водокрут».«Бенефис»
13.00 – 15.00 - Праздник детского творчества «Аленький цветок». Детский парк
14.00- Виртуальный концертный зал. «Сказки с оркестром. Приключение Пиноккио». Академический симфонический оркестр Московской филармонии. «Прожектор»
16.00 – 19.00- "Елецкий Арбат приглашает" - интерактивные площадки, мастер классы, уличные музыканты, арт-выставки, арт-кафе. ул. Мира
19.00 - Концерт белорусского певца Саши Немо и победительницы «Фабрика звёзд- 4» Ирины Дубцовой. Площадь Ленина
21.00 - Праздничный фейерверк, набережная реки Быстрая Сосна