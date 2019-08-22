День города: полная программа

Елец будет праздновать 873-летие три дня.

С 31 августа по 1 сентября в Ельце в рамках празднования Дня города состоится несколько десятков мероприятий. GOROD48 публикует полную программу праздника, который завершится выступлением Саши Немо и Ирины Дубцовой на площади Ленина.



30 августа –31 августа, 12.00-15.00: поздравление молодоженов, сочетающихся узами брака в День города.





30 августа

10.00 - Открытие обновленной городской Доски почёта «Трудовая слава города Ельца». Сквер имени М. Соломенцева

11.00 - Детский праздник «Зажги свою звезду». Обновленная городская Доска почёта «Юные дарования города Ельца». Площадь Ленина

15.00- Открытый Кубок города по тяжелой атлетике и гиревому спорту, посвященный Дню города Ельца. г. Елец, ул. Черокманова, 1

17.00- Игровая программа для детей от праздничного агентство «Гудвин». Детский парк им. Б. Г. Лесюка

18.00- Концерт джаз-оркестра «Давай с тобой поговорим». МАУК «Городской парк» г. Ельца



31 августа





08.00 – 14.00 - Областная розничная торговая ярмарка «Елецкая ярмарка – именинница»: ул. Коммунаров, ул. Ленина, ул. М.Горького



Открытие спортивных объектов:

09.00 Центр подготовки боксеров «Кристалл Елец». г. Елец, ул. Советская , д. 85

11.00 Спортивная площадка для экстремальных видов спорта. МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»

11.30 Показательные выступления и соревнования по BMX, скейтборду и трюковым самокатам. МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»

11.30 Интерактивный фестиваль «Елец – за спорт!» (мастер-классы йоги, соревнования по стритболу, минифутболу). МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»

12.00 – 21.00 - Стадион «Труд». Фестиваль спорта «Елец. Энергия позитива»: семейная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья», футбольный турнир и матч за суперкубок, анимационная программа для детей. Выступают кавер-группа – ВИА «Василек» (Старый Оскол) и группа «Марсель» (Москва). Молодежная дискотека. Фейерверк

12.45 - Торжественное открытие гостиницы «Гранд Елец». Второй корпус, ул. Маяковского, д.7

14.00- Торжественное собрание общественности города и праздничный концерт «Живи, Елец!», посвященные Дню города. Концертный зал ЕГУ им. И.А. Бунина



«Городской парк»

11.00 - Детская игровая программа «Елец – город детства»

12.00- Конкурс рисунков на асфальте «Гоpод сказка, гоpод мечта»

14.00 – 15.00 - Концерт «Танцующий город» студии современного танца "Солнышко"

17.00 - День национальных культур. Программа «Край казачества, вольности, славы».





31 августа

11.00 - Выставка «Деревянные стены Ельца» (макеты, изготовленные в лаборатории деревянного зодчества имени Федора Елецкого). Краеведческий музей

12.00- Открытие выставки рисунков Н.Н. Жукова, привезенных из поездок по стране и зарубежью, «Вокруг света с мольбертом». Дом – музей Н.Н. Жукова

12.30- Открытый Чемпионат города Ельца по хоккею с шайбой, посвященный Дню города Ельца. МАУ СК "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова"

15.00- Игровая программа для детей «Наш город — это мы!». Детский парк им. Б. Г. Лесюка

18.00- Премьера спектакля «Провинциальные анекдоты», театр «Бенефис»





1 сентября

10.00 - Выставка народных текстильных кукол елецкого мастера О.В. Коротких «Куклы в гости к нам пришли». Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина

10.00, 12.00, 14.00 - Мастер-класс по ткачеству «Уроки народных ремесел Ельца». Музей народных ремесел и промыслов

11.00 - Открытие выставки «Живи, живи, Елец!», посвященной Дню города. Дом-музей Т.Н. Хренникова

12.00 - Открытие выставки работ «Эпизоды из жизни уездного городка» (живопись). Музей народных ремесел и промыслов

12.00-18.00 - 35-й городской открытый конкурс – фестиваль народного творчества «Играй, гармонь Елецкая!» имени А. Матюхина. Городской парк

12.00 - Детский спектакль «Царь водокрут».«Бенефис»

13.00 – 15.00 - Праздник детского творчества «Аленький цветок». Детский парк

14.00- Виртуальный концертный зал. «Сказки с оркестром. Приключение Пиноккио». Академический симфонический оркестр Московской филармонии. «Прожектор»

16.00 – 19.00- "Елецкий Арбат приглашает" - интерактивные площадки, мастер классы, уличные музыканты, арт-выставки, арт-кафе. ул. Мира

19.00 - Концерт белорусского певца Саши Немо и победительницы «Фабрика звёзд- 4» Ирины Дубцовой. Площадь Ленина

21.00 - Праздничный фейерверк, набережная реки Быстрая Сосна