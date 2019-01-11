Общество

сегодня, 11:00

Орловские строители перекупили долги ЛИКа

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#ЛИК #дольщики #банкротство
Орловские строители перекупили долги ЛИКа

Компания станет основным кредитором в деле о банкротстве ипотечной корпорации.

Представили ПАО «Орелстрой» заявили в суд о правопреемстве в деле по банкротству АО «Липецкая ипотечная корпорация». Орловские строители намерены стать основными кредиторами АО «ЛИК». Заявление компании оказалось в распоряжении GOROD48.

В документе, поданном в Арбитражный суд Липецкой области, указано, что ПАО «Орелстрой» 27 декабря заключил с ООО «Липецк-Гидромеханизация» - инициатором банкротства «ЛИК» - договор уступки права требования. «ЛИК» должен ООО «Липецк-Гидромеханизация» 3 621 002 рубля. Этот долг и перекупили орловские строители. Сделка была закрыта 28 декабря. Теперь ПАО «Орелстрой» может как потребовать с ипотечной корпорации долг, так и простить его и прекратить дело о банкротстве.

Вместе с этим в Арбитражный суд подано заявление «Сбербанка». Банк намерен вернуть те деньги, что АО «ЛИК» взяло в кредит. Сумма требований превышает долг ипотечной корпорации перед ПАО «Орелстрой» в разы и составляет 13 762 465 рублей. Но суду еще предстоит оценить обоснованность требований.

Банкротство АО «ЛИК» в конце 2018 года было инициировано ООО «Липецк-Гидромеханизация». Среди учредителей этой организации значатся депутаты Василий Сазонов (региональный парламент) и Сергей Сазонов (городской Совет).

АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. Как о себе рассказывает «ЛИК», «АО «Липецкая ипотечная корпорация» осуществляет свою деятельность при участии администрации Липецкой области. АО «ЛИК» осуществляет крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке».

Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывает в Москве.

ПАО «Орелстрой» известен липчанам как спаситель местных проблемных объектов долевого строительства. Компания зашла в Липецк летом 2018 года с подачи прежнего руководства региона. Орловчане получили в работу два долгостроя в «Елецком» и три в «Европейском». За помощь дольщикам компании обещают землю под строительство в Липецке.
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#ЛИК #дольщики #банкротство

Комментарии (9)

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Путин

3 минуты назад
Вор на воре , вором погоняет- путинская вертикали власти !
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А этим дороги

11 минут назад
Мало было гамбург. Влезли на мусорную тему. Земли захапали, которые им нужны на продажу, поражаюсь даже в мусор засунули нос))) все мало)
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Этот

14 минут назад
Фома неверующий, орелстрой вязан с Божко. И су-5. Какие достройки от них можно ждать?
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Фома неверующий

15 минут назад
Спасители, только на словах! Пока делом ещё ничего не доказали!
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Если считать в среднем

15 минут назад
Миллиард -2, на 3000 человек нужен,
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Достроить дома

18 минут назад
Можно только одним способом. Отобрать у чиновников что они украли, и у их прихлебателей, типа Захара и прочих. И отдать дольщикам. Этот орёл строй-там вся компания су-5 сидит.
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старик

24 минуты назад
ну таперича дела пойдут, эта не липския воры
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Кость в горле

28 минут назад
Дольщик Лика, не говорите, когда же этот КОШМАР закончится, когда же они все нажрутся(((((((((((
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Дольщик Лика

сегодня, 11:07
Одни обманули ,теперь другие обманывают.Аж с другой области приехали.
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