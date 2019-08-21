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США оценили аренду Гренландии в $ 600 млн

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#остров #Трамп #Гренландия #аренда
США оценили аренду Гренландии в $ 600 млн

СМИ распространили детали несостоявшейся сделки.

Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландия в бессрочное владение. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post, пишет ТАСС.

Собеседники издания не уточнили, в течение которого времени планировались выплаты. Размер суммы был определен исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. В настоящее время около половины всего бюджета Гренландии приходится на дотации из датской казны. Как сообщает The New York Times, эта сумма составляет примерно 740 миллионов долларов в год или 13 тысяч долларов на каждого жителя, уточняют «Вести».

В воскресенье Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии и сравнил возможный шаг с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Премьер Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались от идеи обсуждать продажу автономии. Позже Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированный визит в Данию из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию, передают «Вести ФМ».

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена. Географическое положение Гренландии и раньше привлекало Вашингтон. В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил датчанам $100 млн (эквивалентно $1,4 млрд сегодня) за тогда еще колонию королевства.



Фото: populistwire.com

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#остров #Трамп #Гренландия #аренда

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