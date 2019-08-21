Липчане за один день подали 27 жалоб на торговлю алкоголем в ночное время

Судя по количеству заявлений, проблема действительно «заела» областной центр.

27 заявлений о нарушении правил торговли алкогольными напитками только за один день поступили в адрес областного управления потребительского рынка и ценовой политики от неравнодушных липчан.

Как сообщили в ведомстве, это произошло после встречи представителей управления с общественниками. В основном в заявлениях липчане указывали на торговлю алкоголем после 21.00, что запрещено законом.

Судя по количеству заявлений, проблема в Липецке действительно стоит остро.

В управлении добавили, что нарушителям грозит ответственность по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы для физических лиц от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 100 до 300 тысяч.

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