Общество

18 минут назад

Липчане за один день подали 27 жалоб на торговлю алкоголем в ночное время

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#Алкоголь #жалоба #ночная торговля
Липчане за один день подали 27 жалоб на торговлю алкоголем в ночное время

Судя по количеству заявлений, проблема действительно «заела» областной центр.

27 заявлений о нарушении правил торговли алкогольными напитками только за один день поступили в адрес областного управления потребительского рынка и ценовой политики от неравнодушных липчан.

Как сообщили в ведомстве, это произошло после встречи представителей управления с общественниками. В основном в заявлениях липчане указывали на торговлю алкоголем после 21.00, что запрещено законом.

Судя по количеству заявлений, проблема в Липецке действительно стоит остро.

В управлении добавили, что нарушителям грозит ответственность по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы для физических лиц от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 100 до 300 тысяч.

Фото liptorg-cp.ru

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#Алкоголь #жалоба #ночная торговля

Комментарии (2)

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А. В.

7 минут назад
Что вы т... и все не успокойтесь? Вы свои жалобы засунте в ж.. у, ну продают пусть продают, кто хочет выпить он найдёт хоть до девяти хоть после. А этот бред с ограничением только и привёл к поцветанию незаконной торговли. Так что заткните свои п... и.
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Вера

10 минут назад
Липчане употребляют, а не стучат. И до 21 само по себе незаконно, т.к. во всех городах до 23. У людей нет другого выхода, возвращаясь после работы домой в 9, что-то себе взять, кроме паленки в ларьке. А пивнухи все крышуются властью, и стучит для отчётности на гаражников. Позор.
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