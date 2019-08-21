Происшествия

10 минут назад

Мошенники атакуют липчан от имени банков

78
#мошенничество
Мошенники атакуют липчан от имени банков

За сутки полицейские зарегистрировали заявления о потере пострадавшими 162 000 рублей.

Вчера в полицию с заявлениями от мошенничествах совершенных о мени банков обратились три человека. Во всех случаях преступники представлялись сотрудниками служб безопасности банков и сообщали своим жертвам о об атаках на их счета. Под этим предлогом мошенники вынуждали пострадавших передать им доступ к счетам и снимали с них деньги.

Таким образом 29-летний житель Задонского района лишился 95 000 рублей, 55-летний липчанин - 5 000 рублей, 59-летняя ельчанин - 62 000 рублей.

Тем временем, в крупнейших российских банках  признают факты утечек пользовательских данных, а также мошеннических действий с ними, причем даже с помощью голосовых роботов и поддельных звонков из службы безопасности.  

Полицейские в очередной раз предупреждают - не доверяйте звонкам незнакомцев. Прежде чем предпринимать какие-либо действия проверьте поступившую к вам информацию, например, перезвонив в банк (номер телефона указан на пластиковой карте), и ни в коем случае не передавайте незнакомым людям доступ к управлению вашим счетом.

78
#мошенничество

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