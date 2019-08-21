Общество

12 минут назад

В Липецкой области собрали землю с 243 воинских захоронений

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#великая отечественная война #патриотизм
В Липецкой области собрали землю с 243 воинских захоронений

Почву отвезли в Москву. Это часть акции «Горсть памяти».

Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти» доставили из Липецкой области в Москву землю 243 воинских захоронений времён Великой Отечественной войны, сообщают в Министерстве обороны РФ.

В ходе церемоний, в которых приняли участие фронтовики, жители региона, студенты и юнармейцы, почётные караулы переложили горсть земли с воинских захоронений в солдатские кисеты времён войны. Земля была доставлена к месту будущего музея «Дорога памяти», который расположится на территории парка «Патриот».

В музее будут также размещены фотографии, послужные списки и перечень наград всех участников Великой Отечественной войны, оцифровка которых проходит в настоящее время в военных комиссариатах.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

55
#великая отечественная война #патриотизм

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