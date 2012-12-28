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Происшествия
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57 минут назад
Два отделения пожарной охраны тушат пал сухой травы в Донских Избищах
Пассажир автомобиля снял пламя вдоль дороги.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в селе работают два отделения пожарной охраны.
— Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует. Площадь пожара уточняется, — дополнили в МЧС.
Спасатели напомнили, что бездумное поджигание сухой травы может привести к печальным последствиям: огонь с поля или огорода может прийти в дом самого поджигателя.
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