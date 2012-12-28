Два отделения пожарной охраны тушат пал сухой травы в Донских Избищах

Пассажир автомобиля снял пламя вдоль дороги.



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В редакцию GOROD48 очевидцы прислали видеозапись пала сухой травы в селе Донские Избищи Лебедянского района, снятую из проезжающего автомобиля.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в селе работают два отделения пожарной охраны.— Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует. Площадь пожара уточняется, — дополнили в МЧС.Спасатели напомнили, что бездумное поджигание сухой травы может привести к печальным последствиям: огонь с поля или огорода может прийти в дом самого поджигателя.