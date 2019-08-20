«Загорающий таксист» продолжает уничтожать газоны возле остановки «Дом художника» (ФОТО)

Многие липчане считают его одним из главных автохамов города.

Мы уже не раз писали о так называемом «загорающем таксисте», который шокирует липчан тем, что ждет клиентуру возле остановки «Дом художника», оставляя автомобиль исключительно на газонах.

При этом мужчину, по всей видимости, ничуть не смущает тот факт, что он наносит вред и без того немногочисленным городским «зеленым островкам» - в солнечную погоду он выходит загорать на свежем воздухе, садится на табурет и ожидает заработка (значит, природу все-таки любит!).

За лето не менее полудюжины возмущенных липчан прислали в нашу редакцию фото хамской парковки «загорающего таксиста». На некоторое время он пропал. Но на днях появился снова, и как обычно поставил свою машину на травку, точнее – то, что от нее осталось.

- Багажник открыл, чтобы номера не было видно. Перед водительской дверью предусмотрительно положил дощечку, чтобы не пачкать ноги в грязи. Неужели его так и не наказали? Ведь фото уже предостаточно присылали, пишет нам автор очередных снимков.





