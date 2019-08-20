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«Загорающий таксист» продолжает уничтожать газоны возле остановки «Дом художника» (ФОТО)

20 1043
#Автохамы #машины #парковки
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«Загорающий таксист» продолжает уничтожать газоны возле остановки «Дом художника» (ФОТО)

Многие липчане считают его одним из главных автохамов города.

Мы уже не раз писали о так называемом «загорающем таксисте», который шокирует липчан тем, что ждет клиентуру возле остановки «Дом художника», оставляя автомобиль исключительно на газонах.

При этом мужчину, по всей видимости, ничуть не смущает тот факт, что он наносит вред и без того немногочисленным городским «зеленым островкам» - в солнечную погоду он выходит загорать на свежем воздухе, садится на табурет и ожидает заработка (значит, природу все-таки любит!).

За лето не менее полудюжины возмущенных липчан прислали в нашу редакцию фото хамской парковки «загорающего таксиста». На некоторое время он пропал. Но на днях появился снова, и как обычно поставил свою машину на травку, точнее – то, что от нее осталось.

- Багажник открыл, чтобы номера не было видно. Перед водительской дверью предусмотрительно положил дощечку, чтобы не пачкать ноги в грязи. Неужели его так и не наказали? Ведь фото уже предостаточно присылали, пишет нам автор очередных снимков.

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20 1043
#Автохамы #машины #парковки
3

Комментарии (20)

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Нюрка

1 минуту назад
Вовремя занёс " бабки " и машину ставит где хочет.
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Таксист

3 минуты назад
Ну что вы компе пристали с этим газоном
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нонка

6 минут назад
Насрать в богажник пока открыт
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Бикасов

7 минут назад
Отлично стоит помеху никому не создает
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Абывыгода

15 минут назад
Безнаказанность и безответственность.
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!

22 минуты назад
Правда,хоть на травке постоять,на доел асфальт!
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адвокат

24 минуты назад
город больше ничево не может.....
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Имени

25 минут назад
не тупи, после таких публикаций с видео-фотодоказательствами автобыдло штрафуют. Для этого здесь и делают подобные публикации
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111

26 минут назад
жалко шоли ,пусть отдыхает
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Имя

32 минуты назад
Город, мне вот интересно, для кого вы это пишите? Призываете к суду Линча над этим таксистом? Властям сообщать пробовали? Или им не интересно?
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