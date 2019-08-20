До конца года в Липецке должны достроить семь яслей

Депутаты облсовета обсудили выполнение программ по созданию яслей.



Комитет Липецкого областного Совета депутатов по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи обсуди создание дополнительных мест в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Информацию депутатам представил первый заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области Александр Смольянинов.



Оказалось, что доступность дошкольного образования для этой категории малышей в 2018 году составила 82,2 % от желающих посещать ясли.



В 15 из 20 муниципальных образований обеспечена 100-процентная доступность, в пяти муниципалитетах имеются «актуальные» очередники, число детей, не обеспеченных местами составило 1519 человек, большая часть из них в Липецке.



Создание дополнительных ясельных мест осуществляется путем строительства новых объектов дошкольного образования за счет направления денежных средств из трех источников: федерального, областного и местного бюджетов. На эти цели будет направлено более 1,5 млрд. рублей. В течение 2019-2021 годов планируется ввести более 2,3 тыс. ясельных мест.



Между администрацией области и Министерством просвещения России заключены два соглашения. По условиям первого - до конца этого года в Липецке необходимо ввести семь ясельных корпусов на 945 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.



При этом, в управлении образования Липецкой области отмечают низкий процент освоения средств и строительной готовности всех объектов. Депутаты спросили, как будет решаться эта проблема.



- Все здания яслей строятся по модульной технологии. Мы еженедельно проводим оперативные совещания и со строителями, и с администрацией города Липецка, которая выступает заказчиком по всем этим объектам. Они заверяют, что условия соглашения будут выполнены и 31 декабря 2019 года объекты будут введены в строй, - рассказал депутатам Александр Смольянинов.



- Сегодня существует задержка сроков строительства новых яслей в Липецке. К концу года мы вновь вернемся к этому вопросу, чтобы посмотреть насколько продвинулось решение проблемы. Кроме того, мы решили на комитете рекомендовать Контрольно-счетной палате проверить эффективность расходования бюджетных средств на строительство ясельных корпусов, - подчеркнул председатель комитета Анатолий Погодаев.



Что же касается второго соглашения, то по нему в 2019-2021 годах планируется построить в Липецке - три детских сада в микрорайонах Звездный, 30-31, 32-33 по 350 мест каждый, ясельный корпус для ДОУ №113 на 135 мест, в Липецком районе - ясельный корпус для начальной школы седа Ленино на 135 мест, в Елецком районе - ясельный корпус для ДОУ п.Солидарность на 60 мест.

