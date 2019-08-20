Общество

сегодня, 15:35

До конца года в Липецке должны достроить семь яслей

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#детские сады
До конца года в Липецке должны достроить семь яслей

Депутаты облсовета обсудили выполнение программ по созданию яслей.

Комитет Липецкого областного Совета депутатов по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи обсуди создание дополнительных мест в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Информацию депутатам представил первый заместитель начальника управления образования  и науки Липецкой области Александр Смольянинов.  

Оказалось, что доступность дошкольного образования для этой категории малышей  в 2018 году составила 82,2 % от желающих посещать ясли.  

В 15 из 20 муниципальных образований обеспечена 100-процентная доступность, в пяти муниципалитетах имеются «актуальные» очередники, число детей, не обеспеченных местами составило 1519 человек, большая часть из них в Липецке.  

Создание дополнительных ясельных мест осуществляется путем строительства новых объектов дошкольного образования за счет направления денежных средств из трех источников: федерального, областного и местного бюджетов. На эти цели будет направлено более 1,5 млрд. рублей. В течение 2019-2021 годов планируется ввести более 2,3 тыс. ясельных мест.  

Между администрацией области и Министерством просвещения России заключены два соглашения. По условиям первого - до конца этого года в Липецке необходимо ввести семь ясельных корпусов на 945 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.  

При этом, в управлении образования Липецкой области отмечают низкий процент освоения средств и строительной готовности всех объектов.  Депутаты спросили, как будет решаться эта проблема. 

- Все здания яслей строятся по модульной технологии. Мы еженедельно проводим оперативные совещания и со строителями, и с администрацией города Липецка, которая выступает заказчиком по всем этим объектам. Они заверяют, что условия соглашения будут выполнены и 31 декабря 2019 года объекты будут введены в строй, - рассказал депутатам Александр Смольянинов. 

- Сегодня существует задержка  сроков строительства новых яслей в Липецке. К концу года мы вновь вернемся к этому вопросу, чтобы посмотреть насколько продвинулось решение проблемы. Кроме того,  мы решили на комитете  рекомендовать Контрольно-счетной палате проверить эффективность расходования бюджетных средств на строительство ясельных корпусов, - подчеркнул председатель комитета Анатолий Погодаев. 

Что же касается второго соглашения, то по нему в 2019-2021 годах планируется построить в Липецке - три детских сада в микрорайонах Звездный, 30-31, 32-33 по 350 мест каждый, ясельный корпус для ДОУ №113 на 135 мест, в Липецком районе - ясельный корпус для  начальной школы седа Ленино на 135 мест, в Елецком районе - ясельный корпус для ДОУ п.Солидарность на 60 мест. 
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#детские сады

Комментарии (4)

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Оля

37 минут назад
Ага, будут у детей отбирать стадионы у школ и на их территории лепить ясли.
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село Ссёлки

52 минуты назад
У нас в селе тоже строят ясли.причём в поле рядом с бывшим подсобным хозяйством...... Рядом -Новосёлки.а остальным придётся добираться на автобусе или машине.... И очень будет неудобно родителям .у кого детразного возраста,так как действующий детский садик находится совсем в другой стороне села. А вот нельзя ли сделать так.чтобы это было просто два сада,и чтобы всем было УДОБНО,кто ближе живёт к яслям.пусть везут своих деток любого возраста....
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..

56 минут назад
Да кто в 2 месяца ребенка в яслях бросит? Какая необходимость? Дурдом.
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удивлена

59 минут назад
Честно говоря я в шоке от такой новости..... Ну кто поведёт двухмесячного ребёнка в ясли ? Вернее,.повезёт .....Какая необходимость принимать детей с такого возраста ? Тем более.что сейчас платят пособие даже тем дамочкам,которые ни дня не работали,и даже есть муж.который тоже официально не трудоустроен ? А с Нового года теперь и до трёх лет будут платить пособие.... Лучше бы отдали эти места для деток.начиная с двух лет.а не месяцев....
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