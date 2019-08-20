Общество

сегодня, 12:36

Из-за ремонта Петровского моста автомобилисты угодили в пробку

10 1642
#ремонт #дороги #пробка
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Из-за ремонта Петровского моста автомобилисты угодили в пробку

Рабочие обновляют дорожное полотно путепровода в сторону НЛМК.

Сегодня дорожные рабочие приступили к ремонту покрытия нового Петровского моста. Сейчас специалисты снимают покрытие в среднем и правом ряду. Из-за этого на подъезде к мосту со стороны Нижнего парка образовалась большая пробка. Дорожный затор тянется от площади Петра Великого. Скорость движения на участке, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», упала до 5 км/ч.

ремонт моста.jpg

- На мосту от гостиницы «Лагуна» в сторону Нижнего парка идет замена полотна картами. После ремонта дорога станет намного лучше, - рассказали GOROD48 в администрации Липецка. - Рабочие приступили к снятию покрытия сегодня утром. Просим всех участников дорожного движения учитывать проведение ремонта при планировании поездок.

Добавим, что ремонт полотна выполняет МБУ «Управления благоустройства Липецка». Работы намерены завершить в ближайшее время.
10 1642
#ремонт #дороги #пробка
1

Комментарии (10)

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Какие глупые люди

4 минуты назад
Ремонтируют старый мост, так что хватит ныть, вечно недовольные!
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Я что то не понимаю????

4 минуты назад
Ваш, с едирастами могут и отремонтированный ремонтировать.
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Ваш

17 минут назад
Я что то не понимаю????, Подумай логически, раз не понимаешь. Там два моста, один старый - отремонтированный, другой поновее - не ремонтированный. Вопрос: на каком из двух мостов меняют асфальт?
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Я что то не понимаю????

31 минуту назад
Какой мост ремонтируют? Новый? А чё случилось?
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во мля

39 минут назад
вы не ох...ли бало * ...ть,только положили и опять?????????
ответить

я

43 минуты назад
проезжала в 11-никого не было на мосту. значит собирались с мыслями...
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Имя

сегодня, 12:59
Так его ж тока сдали, в прошлом декабре. Еще и года нет - а уже покрытие надо менять? Волшебно!
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Ночью

сегодня, 12:53
Необходимо ремонтировать, а не в разгар рабочего дня
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всё в тупой рашке через ж.

сегодня, 12:53
Ремонт конечно надо проводить в час-пик, в рабочий день. Чтобы в пробку попало максимальное количество автовладельцев.
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Козявка

сегодня, 12:52
А ночью нельзя там делать ремонт?????????????? Всё лето ночи были светлые, длинные и тёплые. Ремонтируй сколько влезет. Дык нет, только в час пик будем ремонтировать. Шо бы усе видели наш тяжкий труд!
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