Общество
сегодня, 12:36
Из-за ремонта Петровского моста автомобилисты угодили в пробку
Рабочие обновляют дорожное полотно путепровода в сторону НЛМК.
Сегодня дорожные рабочие приступили к ремонту покрытия нового Петровского моста. Сейчас специалисты снимают покрытие в среднем и правом ряду. Из-за этого на подъезде к мосту со стороны Нижнего парка образовалась большая пробка. Дорожный затор тянется от площади Петра Великого. Скорость движения на участке, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», упала до 5 км/ч.
- На мосту от гостиницы «Лагуна» в сторону Нижнего парка идет замена полотна картами. После ремонта дорога станет намного лучше, - рассказали GOROD48 в администрации Липецка. - Рабочие приступили к снятию покрытия сегодня утром. Просим всех участников дорожного движения учитывать проведение ремонта при планировании поездок.
Добавим, что ремонт полотна выполняет МБУ «Управления благоустройства Липецка». Работы намерены завершить в ближайшее время.
- На мосту от гостиницы «Лагуна» в сторону Нижнего парка идет замена полотна картами. После ремонта дорога станет намного лучше, - рассказали GOROD48 в администрации Липецка. - Рабочие приступили к снятию покрытия сегодня утром. Просим всех участников дорожного движения учитывать проведение ремонта при планировании поездок.
Добавим, что ремонт полотна выполняет МБУ «Управления благоустройства Липецка». Работы намерены завершить в ближайшее время.
Какие глупые люди
Я что то не понимаю????
Ваш
Я что то не понимаю????
во мля
я
Имя
Ночью
всё в тупой рашке через ж.
Козявка