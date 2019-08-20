Из-за ремонта Петровского моста автомобилисты угодили в пробку

Рабочие обновляют дорожное полотно путепровода в сторону НЛМК.

Сегодня дорожные рабочие приступили к ремонту покрытия нового Петровского моста. Сейчас специалисты снимают покрытие в среднем и правом ряду. Из-за этого на подъезде к мосту со стороны Нижнего парка образовалась большая пробка. Дорожный затор тянется от площади Петра Великого. Скорость движения на участке, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», упала до 5 км/ч.- На мосту от гостиницы «Лагуна» в сторону Нижнего парка идет замена полотна картами. После ремонта дорога станет намного лучше, - рассказали GOROD48 в администрации Липецка. - Рабочие приступили к снятию покрытия сегодня утром. Просим всех участников дорожного движения учитывать проведение ремонта при планировании поездок.Добавим, что ремонт полотна выполняет МБУ «Управления благоустройства Липецка». Работы намерены завершить в ближайшее время.