Происшествия

58 минут назад

Поиском вредителей из «Елецкого» занимается полиция

7 656
#хулиганство #повреждение #автомобиль
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Поиском вредителей из «Елецкого» занимается полиция

Вчера в новом микрорайоне были повреждены два автомобиля.

Поиском вредителей из микрорайона «Елецкий» занимается полиция, сообщили в пресс-службе УМВД России Липецкой области.

Напомним, вчера жительница микрорайона «Елецкий» в социальных сетях рассказала об инциденте у дома № 1 на улице Хренникова. Там от рук злоумышленников пострадали два автомобиля. 

Напомним, что это уже не первый случай, когда жители этого микрорайона сталкивались с проблемами выброса из окон всего подряд. Так, 12 августа Евгения Теплова писала, как стала свидетелем падения с недостроенного дома предмета на припаркованный автомобиль. Женщина предположила, что этот поступок был дела рук строителя. А 6 августа на улице Осканова неизвестные выбросили на машину пакет с мусором.


7 656
#хулиганство #повреждение #автомобиль
1

Комментарии (7)

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Kroft

1 минуту назад
а вы знали что лишний вес приводит к большинству современных болезней! А скидывать его ох как не просто, но это было до недавнего времени, теперь наше министерство разработало препарат который позволяет ускорять процесс жирозжигания в 10 раз и так мы худеем. Опробовал с женой лично и результат удивил нас, вот сами почитайте что может этот препарат ---- http://gg.gg/nerosis
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Вася Алёхин

4 минуты назад
Если занимается полЮция, то * кого найдут....
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О б...

5 минут назад
Где живут там и гадят быдло
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Хууч

17 минут назад
Под раздачу не по пал)))?
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БСМП

23 минуты назад
Хрен ..там искать!!!Там 50%населения этого гетто уже лишних года два на свободе ходят!!!
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я

38 минут назад
быдло липецкокацапское
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Ну,значит

51 минуту назад
Не найдёт никто никого
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