Происшествия
58 минут назад
Поиском вредителей из «Елецкого» занимается полиция
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Вчера в новом микрорайоне были повреждены два автомобиля.
Поиском вредителей из микрорайона «Елецкий» занимается полиция, сообщили в пресс-службе УМВД России Липецкой области.
Напомним, вчера жительница микрорайона «Елецкий» в социальных сетях рассказала об инциденте у дома № 1 на улице Хренникова. Там от рук злоумышленников пострадали два автомобиля.
Напомним, что это уже не первый случай, когда жители этого микрорайона сталкивались с проблемами выброса из окон всего подряд. Так, 12 августа Евгения Теплова писала, как стала свидетелем падения с недостроенного дома предмета на припаркованный автомобиль. Женщина предположила, что этот поступок был дела рук строителя. А 6 августа на улице Осканова неизвестные выбросили на машину пакет с мусором.
Напомним, вчера жительница микрорайона «Елецкий» в социальных сетях рассказала об инциденте у дома № 1 на улице Хренникова. Там от рук злоумышленников пострадали два автомобиля.
Напомним, что это уже не первый случай, когда жители этого микрорайона сталкивались с проблемами выброса из окон всего подряд. Так, 12 августа Евгения Теплова писала, как стала свидетелем падения с недостроенного дома предмета на припаркованный автомобиль. Женщина предположила, что этот поступок был дела рук строителя. А 6 августа на улице Осканова неизвестные выбросили на машину пакет с мусором.
7 656
Kroft
Вася Алёхин
О б...
Хууч
БСМП
я
Ну,значит