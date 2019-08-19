Общество
58 минут назад
По Липецку разгуливает аист
Птица ходит возле ДС "Динамо"
У дворца спорта "Динамо" в данный момент расхаживает аист.
У птицы ранено крыло.
Очевидцы фотографируют птицу и обратились в зоопарк, расположенный поблизости, предполагая, что птица их. В зоопарке сообщили, что их птицы все на месте.
У птицы ранено крыло.
Очевидцы фотографируют птицу и обратились в зоопарк, расположенный поблизости, предполагая, что птица их. В зоопарке сообщили, что их птицы все на месте.
Тетя Дуся
Да ,,,