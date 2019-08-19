По Липецку разгуливает аист

Птица ходит возле ДС "Динамо"

У дворца спорта "Динамо" в данный момент расхаживает аист.



У птицы ранено крыло.



Очевидцы фотографируют птицу и обратились в зоопарк, расположенный поблизости, предполагая, что птица их. В зоопарке сообщили, что их птицы все на месте.



