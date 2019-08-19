Общество

58 минут назад

По Липецку разгуливает аист

2 751
#птица #аист #
2
По Липецку разгуливает аист

Птица ходит возле ДС "Динамо"

У дворца спорта "Динамо" в данный момент расхаживает аист. 

У птицы ранено крыло.

Очевидцы фотографируют птицу и обратились в зоопарк, расположенный поблизости, предполагая, что птица их. В зоопарке сообщили, что их птицы все на месте.  

2 751
#птица #аист #
2

Комментарии (2)

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Тетя Дуся

9 минут назад
В Зоопарке врут,дикий аист никогда так близко к людям не подойдет.Скоро львы с тиграми и волками будут гулять,а в зоопарке скажут не наши!
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Да ,,,

23 минуты назад
Примета хорошая , может вернётся Народная Власть.
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