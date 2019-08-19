Стадо свиней отправилось из Липецкой области в Грузию

Свинки и хряки доставят в Сакартвело автотранспортом

Фото:

nypost.com

Государственными инспекторами пограничного ветеринарного контроля на Госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям были проведены контрольные мероприятия при погрузке 187 голов племенных свиней и хряков. Для вывоза живого груза автомобильным транспортом в Грузию специалистами оформлены ветеринарные сопроводительные документы.Перед отправкой животных подвергли необходимым диагностическим исследованиям, вакцинациям и дегельминтизации в период проведения карантина.Согласно Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 №589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях" взамен ветеринарного свидетельства формы №1 был выдан ветеринарный сертификат формы 5а, сообщили в Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.