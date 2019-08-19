Общество

25 минут назад

Стадо свиней отправилось из Липецкой области в Грузию

3 312
#Россельхознадзор
Стадо свиней отправилось из Липецкой области в Грузию

Свинки и хряки доставят в Сакартвело автотранспортом  

Государственными инспекторами пограничного ветеринарного контроля на Госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям были проведены контрольные мероприятия при погрузке 187 голов племенных свиней и хряков. Для вывоза живого груза автомобильным транспортом в Грузию специалистами оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

Перед отправкой животных подвергли необходимым диагностическим исследованиям, вакцинациям и дегельминтизации в период проведения карантина.

Согласно Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 №589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях" взамен ветеринарного свидетельства формы №1 был выдан ветеринарный сертификат формы 5а, сообщили в Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Фото: nypost.com


3 312
#Россельхознадзор

Комментарии (3)

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Гыгы

16 минут назад
Все торговцы свининой заражены бычьим цепнем, трихинеллой. От них можно заразиться даже при рукопожатии, тем более, трихинеллы любят проникать через влагалище внутрь. Все торговцы мясом тотально заражены паразитами! Тотально!
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Алканы 15-го

19 минут назад
Все свиньи с трихинеллой. * поражены все пороси. Трихинеллушка выдерживает заморозку и соление. Ей заражены 95 процентов липчан. Трихинеллушка коварная живет в мышцах, размножается. Свиньи запрещены всеми религиями мира.
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2468

19 минут назад
эта новость зачем???
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