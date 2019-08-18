В Липецкой области будут искать очаги дикорастущей конопли

С 19 августа в Липецкой области начинается второй этап межведомственной комплексной оперативно–профилактической операции «Мак–2019», которая проходит в три этапа и продлится до 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задача операции – пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, а также ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

Операция будет проводиться правоохранительными органами региона во взаимодействии с Управлением сельского хозяйства Липецкой области.

Сообщить об известных фактах незаконного культивирования наркосодержащих растений можно в территориальные подразделения органов внутренних дел.