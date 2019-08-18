Происшествия

51 минуту назад

В Липецкой области будут искать очаги дикорастущей конопли

5 286
#наркотики
В Липецкой области будут искать очаги дикорастущей конопли

С 19 августа в Липецкой области начинается второй этап межведомственной комплексной оперативно–профилактической операции «Мак–2019», которая проходит в три этапа и продлится до 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задача операции – пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, а также ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

Операция будет проводиться правоохранительными органами региона во взаимодействии с Управлением сельского хозяйства Липецкой области.

Сообщить об известных фактах незаконного культивирования наркосодержащих растений можно в территориальные подразделения органов внутренних дел.

5 286
#наркотики

Комментарии (5)

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Укурок

4 минуты назад
Будите сжигать ,позовите.Пыхнем хоть у костра.
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Жаба

7 минут назад
Так он и говорит что она ни о чем, только глаза мозолит.... Вырубать однозначно!
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Тритон

20 минут назад
Сачкарик, в лубне она ниочем, в куймане хорошая
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Сачкарик

24 минуты назад
Слышал что в Сухой Лубне много растёт, и вроде не очень на качество - вообщем можно вырубать....
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kanaбис

41 минуту назад
Мак-2019. А коноплёй зачем?
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