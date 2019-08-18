51 минуту назад
В Липецкой области будут искать очаги дикорастущей конопли
С 19 августа в Липецкой области начинается второй этап межведомственной комплексной оперативно–профилактической операции «Мак–2019», которая проходит в три этапа и продлится до 25 сентября.
Операция будет проводиться правоохранительными органами региона во взаимодействии с Управлением сельского хозяйства Липецкой области.
Сообщить об известных фактах незаконного культивирования наркосодержащих растений можно в территориальные подразделения органов внутренних дел.
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