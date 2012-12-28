Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены

Проверка системы оповещения также затронет эфир радио- и телеканалов.



1 октября в Липецке пройдет очередная проверка систем оповещения.Как сообщает пресс-служба МКУ «Управления ГО и ЧС города Липецка», в 10:30 и 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители. На одну минуту будет замещён эфир радио- и телеканалов.Так ответственные ведомства проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.