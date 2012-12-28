Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Общество
362
сегодня, 16:22
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Проверка системы оповещения также затронет эфир радио- и телеканалов.
Как сообщает пресс-служба МКУ «Управления ГО и ЧС города Липецка», в 10:30 и 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители. На одну минуту будет замещён эфир радио- и телеканалов.
Так ответственные ведомства проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.
0
1
0
2
0
Комментарии