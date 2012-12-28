Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С 22 сентября в Липецке ищут 43-летнего мужчину
Происшествия
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком
Происшествия
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя
Происшествия
Участники вечернего ДТП у поселка Матырский ищут свидетелей
Происшествия
Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Общество
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Происшествия
Салютующий квадроцикл заметили ночью на тротуарах Ельца
Происшествия
В поликлинике на Советской работает новый подрядчик
Здоровье
Читать все
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
Трёх бездомных собак застрелили из ружья
Происшествия
За полгода липчане взяли микрозаймов на 360 миллионов рублей
Экономика
0:6 ко дню рождения главного тренера
Спорт
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
Гнул лопату в трубу и поднимал одной рукой девушку вместо гири
Спорт
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
В Липецкой области введен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
Читать все
Спорт
241
сегодня, 17:30
2

0:6 ко дню рождения главного тренера

Впрочем, у липецкой команды ещё будет возможность сыграть в Кубке лиги.

В решающем матче первого группового этапа Кубка лиги сборная Липецкой области по футзалу проиграла столичной КПРФ – 0:6.

Матчи подгруппы, в которой выступали липчане, проходили в УСЦ «Юность» в подмосковном Климовске как раз на домашней площадке «коммунистов». Победитель игры гарантировал себе первое место и выход в «финал девяти» без дополнительного промежуточного этапа.

Половину голов у «серпасто-молоткастых» забили бразильцы: Жуау Гильерме оформил «дубль», один мяч на счету Шимбиньи. За Липецк в нынешнем сезоне тоже начали играть футболисты из Бразилии - Рафаэль Феликс да Силва (Рафа) и Кайо Педро. В матче против КПРФ ничем серьёзным они не отметились, но, как известно, не каждый бразилец – Пеле.

сё4.jpg

По иронии судьбы на следующий день после матча главный тренер липчан Темур Алекберов праздновал 56-й день рождения. Вышел немного «грустный праздник».

сё2.jpg

Алекберову пришлось объясняться за результат команды

До фиаско липчане выиграли два матча: у нижегородского «Торпедо» - 3:0 (дубль Саяда Шакиева, гол Дениса Родина) и у «Факела» из Сургута – 4:3 (Шакиев-2, Кайо Педро, Родин).

Слишком уж крупным оказалось поражение от КПРФ: из-за него липчане откатились даже не на 2-е, а на 3-е место. КПРФ, «Торпедо» и Липецк набрали по 6 очков, и по дополнительным показателям расположились именно в таком порядке.

Впрочем, разница между 2-м, 3-м и даже последним 4-м местами не так уж и велика: занявшие их команды получат дополнительный шанс пробиться в финал девяти. Липчане сыграют в группе с «Зазпромом-Югра» (Югорск) и «Сибиряком» (Новосибирск). Сегодня Суперлига обнародовала, что матчи группы пройдут 17-19 ноября в СК «Атлант» Липецкого района. В следующую стадию выйдут победитель, а также одна из команд, занявших 2-е место в одной их трёх групп, у которой будут лучшие показатели.

Фото МФК "КПРФ"
Мини-футбол
0
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Егор
32 минуты назад
А в Липецке есть мини-футбол?
Ответить
Егор
35 минут назад
А в Липецке есть мини-футбол?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить