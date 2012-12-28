0:6 ко дню рождения главного тренера

Впрочем, у липецкой команды ещё будет возможность сыграть в Кубке лиги.

Половину голов у «серпасто-молоткастых» забили бразильцы: Жуау Гильерме оформил «дубль», один мяч на счету Шимбиньи. За Липецк в нынешнем сезоне тоже начали играть футболисты из Бразилии - Рафаэль Феликс да Силва (Рафа) и Кайо Педро. В матче против КПРФ ничем серьёзным они не отметились, но, как известно, не каждый бразилец – Пеле.









По иронии судьбы на следующий день после матча главный тренер липчан Темур Алекберов праздновал 56-й день рождения. Вышел немного «грустный праздник».









Алекберову пришлось объясняться за результат команды

Впрочем, разница между 2-м, 3-м и даже последним 4-м местами не так уж и велика: занявшие их команды получат дополнительный шанс пробиться в финал девяти. Липчане сыграют в группе с «Зазпромом-Югра» (Югорск) и «Сибиряком» (Новосибирск). Сегодня Суперлига обнародовала, что матчи группы пройдут 17-19 ноября в СК «Атлант» Липецкого района. В следующую стадию выйдут победитель, а также одна из команд, занявших 2-е место в одной их трёх групп, у которой будут лучшие показатели.





Фото МФК "КПРФ"

В решающем матче первого группового этапа Кубка лиги сборная Липецкой области по футзалу проиграла столичной КПРФ – 0:6.Матчи подгруппы, в которой выступали липчане, проходили в УСЦ «Юность» в подмосковном Климовске как раз на домашней площадке «коммунистов». Победитель игры гарантировал себе первое место и выход в «финал девяти» без дополнительного промежуточного этапа.До фиаско липчане выиграли два матча: у нижегородского «Торпедо» - 3:0 (дубль Саяда Шакиева, гол Дениса Родина) и у «Факела» из Сургута – 4:3 (Шакиев-2, Кайо Педро, Родин).Слишком уж крупным оказалось поражение от КПРФ: из-за него липчане откатились даже не на 2-е, а на 3-е место. КПРФ, «Торпедо» и Липецк набрали по 6 очков, и по дополнительным показателям расположились именно в таком порядке.