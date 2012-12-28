20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков

Во время драк в ход шли мачете и «розочка».

В Ельце направлено в суд уголовное дело 20-летнего парня, обвиняемого в покушении на убийство сверстника и двух жестоких нападениях на 17-летних подростков — их здоровью был причинён лёгкий вред. Уголовное дело расследовал следственный комитет, обвиняемый уже арестован.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 15 декабря прошлого года на улице Костенко в Ельце обвиняемый поссорился со своим сверстником и нанес ему не менее 23 ударов кулаками и ногами, а затем трижды ударил ножом типа «мачете» по голове и рукам, которыми парень пытался закрыться от нападавшего. На месте ударов остались рубленые раны.А за две недели до этого — 29 ноября тот же парень вступил в перепалку в елецком кальян-баре и ударил стеклянной бутылкой по голове 17-летнего посетителя заведения. Бутылка об голову разбилась и ее горлышком с острыми краями он ещё дважды ударил по уху и виску подростка. А когда окружающие сделали ему замечание — бутылочным горлышком досталось по плечу ещё одного 17-летнего парня.