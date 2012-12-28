Все новости
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
20-летний липчанин проломил кирпичную стену и обокрал гараж
Происшествия
Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Общество
Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком
Происшествия
«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя
Происшествия
35-летняя женщина перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Происшествия
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Происшествия
Ссора с женой может обернуться двумя годами колонии
Происшествия
С 22 сентября в Липецке ищут 43-летнего мужчину
Происшествия
На прилавке прикассовой зоны оставили телефон: у него тут же нашлась новая хозяйка
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 17%
Здоровье
264
28 минут назад
3

20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков

Во время драк в ход шли мачете и «розочка».

В Ельце направлено в суд уголовное дело 20-летнего парня, обвиняемого в покушении на убийство сверстника и двух жестоких нападениях на 17-летних подростков — их здоровью был причинён лёгкий вред. Уголовное дело расследовал следственный комитет, обвиняемый уже арестован.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 15 декабря прошлого года на улице Костенко в Ельце обвиняемый поссорился со своим сверстником и нанес ему не менее 23 ударов кулаками и ногами, а затем трижды ударил ножом типа «мачете» по голове и рукам, которыми парень пытался закрыться от нападавшего. На месте ударов остались рубленые раны.

А за две недели до этого — 29 ноября тот же парень вступил в перепалку в елецком кальян-баре и ударил стеклянной бутылкой по голове 17-летнего посетителя заведения. Бутылка об голову разбилась и ее горлышком с острыми краями он ещё дважды ударил по уху и виску подростка. А когда окружающие сделали ему замечание — бутылочным горлышком досталось по плечу ещё одного 17-летнего парня.
Комментарии (4)

Ну
1 минуту назад
и дадут ему от силы 2-3 года - через год выйдет по УДО. Это же не электричество воровать, когда сразу десятку дают..
Ответить
Мама
12 минут назад
По моему, даже я понимаю, где он может сейчас принести пользу стране.
Ответить
Сварщик.
16 минут назад
Прямо рембо.
Ответить
Замечание
17 минут назад
Вы хоть сами читаете, что вы пишите?? "Сделали ему замечание". Он полосует человека стеклом, а ему делают замечание!! Замечание делают, когда фантик мимо урны бросил
Ответить
