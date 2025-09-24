«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»

Незрячих работников липецкого завода «Электроаппарат» коммерсант Владимир Леонов отправил на работу по неизвестному для них маршруту.

Скандал в липецком обществе слепых: со вчерашнего дня 120 незрячих работников завода «Элекроаппарат» идут на остановку «Хлебозавод №3» по новому для них маршруту. Как сообщила GOROD48 гендиректор предприятия Ирина Холодова, предприниматель Владимир Леонов, купивший долгострой между заводом и остановкой, взял да и перекрыл дорогу, по которой они ходили на работу несколько десятков лет.— Нашу старую тропу, по которой мы ходили уже на автомате, закрыли. Нам пришлось искать новую дорогу. Хорошо, что мне помогли. Что ж, придется перестраиваться, учить новый маршрут. Это делает меня неуверенной. Ведь дорогу надо найти. Я всего боюсь, особенно велосипедистов и самокатчиков. Всегда есть опасность попасть под машину у магазина газового оборудования или налететь на столб, который оказался прямо на перенесенной на новое место остановке, — говорит проработавшая на «Электроаппарате» больше 20 лет Ирина Черкасова.Евгений Вшевцев, бывший солдат-срочник, вернувшийся из Чечни без левой руки и зрения, за 24 года работы знал свой старый маршрут на память до метра. А сегодня утром, по его словам, заблудился по дороге на завод. «Непривычно, неудобно, без каких-то ориентиров». Он не знает, как ему теперь попасть на остановку.Вместе с Евгением мы прошли по новому для работников завода маршруту. Евгений уверено спустился с четвертого этажа завода, легко, на автомате дошел до проходных, вышел на улицу и по старой памяти свернул на дорожку, по которой ходил годами. Но его трость тут же ударила в металл — путь наглухо перекрыл стальной лист. «Вчера его не было».Евгений свернул к примыкающему к проходной зданию с колоннами, в котором находится отдел кадров «Электроаппарата». Но, дойдя до входа в него, останавливается. Куда идти дальше, он не знает. «Мне все здесь неизвестно». Инвалид I группы говорит, что дезорганизован. Ориентируясь на голос корреспондента GOROD48 и на звуки своей трости, слепой человек пытается найти спуск к остановке на улице Студеновской. Он осторожно находит поручень, который варят работники предпринимателя Леонова и потихоньку движется вдоль него вниз по переулку.— А с другой стороны что?— Щебенка, яма и старый дом, — подсказываем.Нащупав крутой склон, Евгений снова берется за поручень и останавливается, когда трость натыкается на провода сварочного аппарата. «А что дальше? Поручень же не будет идти до остановки?»— Будет, — отвечает на этот вопрос уже гендиректора завода Ирины Холодовой предприниматель Владимир Леонов, ждавший окончания эксперимента рядом с остановкой.Это так, но с одним но: перед остановкой — дорога на территорию магазина «ProGaz». Сюда часто заезжают машины. Гендиректор «Электроаппарата» говорит Леонову, что это опасно для незрячих.На это следует ответ: водители обязаны соблюдать правила дорожного движения! Но в этом месте нет дорожного знака 8.15 «Слепые пешеходы». А на самой остановке, передвинутой мэрией по просьбе Леонова в сторону от перекрытой забором безопасной тропы к проходным завода, как раз и оказался тот самый пугающий незрячих железобетонный столб!— Эта дорога никак не отвечает требованиям безопасности инвалидов по зрению, — считает Ирина Холодова, по словам которой район вокруг завода — самое больше место концентрации инвалидов в Липецке. Только на «Электроаппарате» работают более 120 незрячих: большинство приезжает на работу из разных концов города, а два десятка живут в домах по соседству, которые Холодова называет поселком для людей с разными видами инвалидности.Прямо из окна кабинета директора видно, как рабочие Леонова демонтируют безопасный проход к заводу, оборудованный звуковой и речевой сигнализацией. Сварщики срезают длинный поручень, держась за который, незрячие доходили до проходных предприятия, до отдела кадров, до своей библиотеки, до домов, в которых живут. Из старого металла спешно варят другой поручень, тот самый, по которому от завода до остановки пытался спуститься незрячий ветеран Чечни.Генеральный директор рассказывает, что 20 лет назад перед заводом был сквер. Потом на его месте началось какое-то строительство и тут же заглохло. Десять последних лет тут был объект незавершенки. И вот пришел Леонов, который заявил, что часть строй пешеходной дорожки, которой инвалиды пользовались 70 лет, находится на его земле. Пару дней назад коммерсант демонтировал над тропой освещение, а вчера вечером взял и полностью перекрыл слепым дорогу, которую они знали на память до метра.— Вчера мы своих людей со смены провожали на остановку, так как нам перекрыли проход. Им пришлось пойти по новому маршруту — без поручней, ориентиров, тактильной плитки, освещения. Мы же не можем пока обучить свой персонал пользоваться новым маршрутом, ведь новую безопасную дорогу Леонов пока не построил. С нами ничего не согласовано — у нас нет никаких документов и схем, по которым мы бы обучили наш персонал безопасному пути на работу и с работы. Рабочий день у нас начинается в 7 часов утра. Люди, понятно, приезжают на завод раньше. И сегодня у нас были проблемы. Два тотально слепых человека чудом не получили травмы, добираясь до работы по неизвестному им маршруту. 85-летнюю бабушку, нашу бывшую работницу незрячую, пришлось вытаскивать из кустарника, в котором она запуталась, — говорит Ирина Холодова.Администрация завода написала в мэрию жалобу на действия предпринимателя. И получила ответ, что старая дорожка не входит в земельный участок, который сдан аренду частному лицу. Выходит, действия Владимира Леонова — самоуправство?Сам предприниматель заявил GOROD48, что он все делает по закону. Полтора года назад его дочь купила долгострой, и получила в аренду земельный участок, на котором он стоит. Участок куплен под автосалон, но, скорее всего, на нем появится магазин-дискаунтер, который, как считает Леонов, как раз и нужен в этом районе.Действующий в интересах дочери предприниматель говорит, что большая часть дорожки преткновения, которой десятилетиями пользовались инвалиды, находится арендованном участке. Он поставил свой забор впритык к ее перилам, за которым будет построен дебаркадер под разгрузку товара будущего магазина. Сместиться немного внутрь участка Леонов, по его словам, не может: «Тогда пропадает смысл строительства магазина от слова совсем».— Я показал свои документы директору завода. Предложил ей найти какой-то компромисс. Она сказала, что подумает, но в итоге отказала, заявив, что по этой дорожке люди ходили 70 лет и будут продолжать по ней ходить. Но этой дорожки нет ни на каких картах. Но я все же пошел Холодовой навстречу, перенес забор на полтора метра на свою территорию. Зачем мне что-то согласовывать с мэрией, если это моя земля?Предприниматель, кажется, искренне не понимает, в чем его обвиняют. Да, он зашил металлом подход к проходным «Электроаппарата», но уже к концу недели построит для инвалидов новую дорожку к заводу, с освещением и поручнями. Более того, он ужмется и вернет незрячим в следующем году старую тропу, которую сделает за свой счет, а для жителей Мудиловки проложит пешеходную дорожку вдоль своего участка от улицы Студеновской до забора 3-го хлебозавода. А что до опасного столба на остановке, то, по согласованию с мэрией, он обустроит все так, чтобы он был заметен для инвалидов.— Кстати, все, что я делаю, я согласовал с областной организацией общества слепых, — добавил Леонов.Николай Сарычев, председатель Липецкой региональной организации ВОС, сказал, что у предпринимателя есть все документы на земельный участок. «С его стороны есть понимание, как все сделать правильно, чтобы учесть интересы инвалидов». Но Сарычев недоволен тем, что работы по обустройству временной альтернативной дорожки для работников завода предприниматель начал посередине недели, не предупредив об этом администрацию «Электроаппарата».Сегодня в конфликт вмешалась прокуратура Правобережного района Липецка. Она проверит законность действий Леонова.