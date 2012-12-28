Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Трёх бездомных собак застрелили из ружья
В органах и тканях животных были обнаружены элементы ружейной картечи.
Вскрытие показало, что собак застрелили — в их органах и тканях обнаружены элементы ружейной картечи, повредившие легкие, трахею, крупные кровеносные сосуды и печень.
Как рассказали GOROD48 в Управлении ветеринарии Липецкой области, трупы собак были доставлены по направлению из районного отдела МВД России. Сообщение об обнаружении мёртвых животных в посёлке Солидарность Елецкого района поступило ещё 9 сентября.
Результаты ветеринарной экспертизы направлены в полицию. Теперь будут искать виновных в гибели собак.
