Трёх бездомных собак застрелили из ружья

В органах и тканях животных были обнаружены элементы ружейной картечи.

В Липецкую областную ветеринарную лабораторию были доставлены трупы трех безнадзорных собак для патологоанатомической экспертизы и установления причины их смерти.Вскрытие показало, что собак застрелили — в их органах и тканях обнаружены элементы ружейной картечи, повредившие легкие, трахею, крупные кровеносные сосуды и печень.Как рассказали GOROD48 в Управлении ветеринарии Липецкой области, трупы собак были доставлены по направлению из районного отдела МВД России. Сообщение об обнаружении мёртвых животных в посёлке Солидарность Елецкого района поступило ещё 9 сентября.Результаты ветеринарной экспертизы направлены в полицию. Теперь будут искать виновных в гибели собак.