Происшествия
350
32 минуты назад
4

Трёх бездомных собак застрелили из ружья

В органах и тканях животных были обнаружены элементы ружейной картечи.

В Липецкую областную ветеринарную лабораторию были доставлены трупы трех безнадзорных собак для патологоанатомической экспертизы и установления причины их смерти. 

Вскрытие показало, что собак застрелили — в их органах и тканях обнаружены элементы ружейной картечи, повредившие легкие, трахею, крупные кровеносные сосуды и печень.

Как рассказали GOROD48 в Управлении ветеринарии Липецкой области, трупы собак были доставлены по направлению из районного отдела МВД России. Сообщение об обнаружении мёртвых животных в посёлке Солидарность Елецкого района поступило ещё 9 сентября. 

Результаты ветеринарной экспертизы направлены в полицию. Теперь будут искать виновных в гибели собак.

животные
0
4
4
4
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
стрелку
10 минут назад
бумеранг вернется
Ответить
О как жаль
14 минут назад
Зоозащитники вы где.Что за тишина
Ответить
Лиза
15 минут назад
Ужас! За что убивать животных?!!!
Ответить
??
22 минуты назад
Возмездие?
Ответить
