Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком

Авария произошла вечером на перекрестке дороги А-133 и поворота на Крутые Хутора.



Вечером 23 сентября у села Боринское Липецкого округа в районе поворота на Крутые Хутора столкнулись кроссоверы «Черри» и «Джетур», в результате чего последний опрокинулся на бок.По словам очевидцев, житель Воронежа возвращался домой и не заметил сигнал светофора. В этот момент на перекрестке во встречном направлении поворачивала женщина на автомобиле «Черри».ДТП обошлось без пострадавших. Опрокинувшийся на бок кроссовер около недели назад выехал из автосалона.