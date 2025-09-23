Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Происшествия
сегодня, 09:45
Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком
Авария произошла вечером на перекрестке дороги А-133 и поворота на Крутые Хутора.
По словам очевидцев, житель Воронежа возвращался домой и не заметил сигнал светофора. В этот момент на перекрестке во встречном направлении поворачивала женщина на автомобиле «Черри».
ДТП обошлось без пострадавших. Опрокинувшийся на бок кроссовер около недели назад выехал из автосалона.
