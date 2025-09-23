Все новости
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
Состояние раненного во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
МХК «Липецк» не хочет нового унизительного антирекорда
Спорт
«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Общество
Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком
Происшествия
20-летний липчанин проломил кирпичную стену и обокрал гараж
Происшествия
35-летняя женщина перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 17%
Здоровье
Кубок России: липчанки не последние в группе и это уже хорошо
Спорт
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
Происшествия
915
сегодня, 09:45
3

Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком

Авария произошла вечером на перекрестке дороги А-133 и поворота на Крутые Хутора.

Вечером 23 сентября у села Боринское Липецкого округа в районе поворота на Крутые Хутора столкнулись кроссоверы «Черри» и «Джетур», в результате чего последний опрокинулся на бок.

Изображение WhatsApp 2025-09-23 в 20.21.jpg+2025-09-24-09.32.34.jpg

По словам очевидцев, житель Воронежа возвращался домой и не заметил сигнал светофора. В этот момент на перекрестке во встречном направлении поворачивала женщина на автомобиле «Черри». 

Изображение WhatsApp 2025-09-23 в 20.2111.jpg+2025-09-24-09.32.34.jpg

ДТП обошлось без пострадавших. Опрокинувшийся на бок кроссовер около недели назад выехал из автосалона.

Изображение WhatsApp 2025-09-23 в 20.211111.jpg+2025-09-24-09.32.34.jpg
ДТП
0
2
3
1
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионер
58 минут назад
Сам и виноват. Машинку жалко. В Липецке часто наблюдаю - давно зелёный для пешеходов горит, а водятлы мчатся.
Ответить
кит
10 минут назад
А культура вождения ? Нее, не слышал ! Какой такой культур-мультур, ехать надо !
Ответить
Савелий
сегодня, 09:59
Права -купил, машина - купил, ездить - нет, ездить не купил..
Ответить
