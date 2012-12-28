Все новости
Здоровье
812
сегодня, 14:10
23

В поликлинике на Советской работает новый подрядчик

Он монтирует системы вентиляции и кондиционирования.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова рассказала о ходе затянувшегося ремонта поликлиники №1 на улице Советской в Липецке.

«По объекту уже есть хорошие новости: в конце августа в здание зашел подрядчик, который по контракту до конца года смонтирует вентиляцию и кондиционирование», — сообщила Анна Маркова.

С предыдущим подрядчиком сейчас идут разбирательства в Арбитражном суде Липецкой области. Ближайшее заседание пройдет завтра, 25 сентября. Как только суд вынесет решение, будет объявлен аукцион на оставшиеся работы, и уже новый подрядчик закончит отделку поликлиники.

Добавим, что поликлиника №1 полностью переехала с улицы Советской в здание детской поликлиники №1 на улице Зегеля ещё 15 апреля 2024 года.

Стоимость капитального ремонта по контракту составляла 162 миллиона рублей. Финансирование реконструкции осуществлялось из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Предполагалось, что ремонт завершится 31 августа 2024 года при сроке исполнения контракта до конца 2024 года. За время затянувшегося ремонта бывший главный врач поликлиники №1 Елена Павлюкевич успела возглавить Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол».
поликлиника
медицина
Наверное
17 минут назад
К концу 2026, наверное, сдадут. Не так и много осталось, чуть больше года.
Ответить
Лиза
28 минут назад
Быстрее бы уж открыли эту несчастную поликлинику!
Ответить
Говорят
30 минут назад
Пишут, сто можно прикрепиться к любой поликлинике.
Ответить
Советская 26
38 минут назад
Им бы рассказать, как те, которые недоделали ремонт, его "делали". Они полгода сверлили одно и то же место. Теперь новые пришли, видимо тоже полгода досверливать будут. А людям как жить в доме, где "вечный ремонт"? При этом один раз комиссия приезжала, осматривала, непонятно только что. Прошли по улице, фото сняли и все.
Ответить
Справедливости!
46 минут назад
Позорище! Поликлиники у людей 1,5 года уже нет! И неизвестно сколько ещё не будет! Простой ремонт годами делают! До какой же отметки упал уровень города за последние 5-8 лет!
Ответить
Я одна не понимаю?
34 минуты назад
Люди вроде обслуживаются на Зегеля? Там же полноценная поликлиника и те же врачи. Мне так мама говорила.
Ответить
Липчанин
11 минут назад
Люди вроде обслуживаются на Зегеля? Там же полноценная поликлиника и те же врачи. Мне так мама говорила. На Зегкля здание детской поликлиники. Детских врачей выселили. За бюджет 168 миллионов могли отремонтировать здание, которое строилось под кардиологический/ онкологический центр, а не полуподвал на Советской
Ответить
Ха
4 минуты назад
На Зегкля здание детской поликлиники. Детских врачей выселили. За бюджет 168 миллионов могли отремонтировать здание, которое строилось под кардиологический/ онкологический центр, а не полуподвал на Советской Так до этого здания бедным старушечкам ещё неудобнее, чем до Зегеля. Опять возмущались бы.
Ответить
Ну вот
47 минут назад
Всё движется. А то какую-то панику устроили.
Ответить
Пациент
56 минут назад
Почему не назвали подрядчика РСК универсал,они сейчас кое как на Советской 77 пытаются дом отремонтировать.
Ответить
Противотуберкулезный
58 минут назад
диспансер без РКТ год почему? Не ремонтируют почему? Маркова не хочет рассказать? Или только на Зеленый остров не жалко денег?
Ответить
А суд то когда?
сегодня, 14:42
Хочу сходить и в глаза посмотреть. Ремонтникам.
Ответить
Не
сегодня, 14:41
Это ещё не ремонт. Это кондиционеры и вытяжку поставят. До ремонта ещё далеко.
Ответить
