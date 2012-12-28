Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Здоровье
812
сегодня, 14:10
23
В поликлинике на Советской работает новый подрядчик
Он монтирует системы вентиляции и кондиционирования.
«По объекту уже есть хорошие новости: в конце августа в здание зашел подрядчик, который по контракту до конца года смонтирует вентиляцию и кондиционирование», — сообщила Анна Маркова.
С предыдущим подрядчиком сейчас идут разбирательства в Арбитражном суде Липецкой области. Ближайшее заседание пройдет завтра, 25 сентября. Как только суд вынесет решение, будет объявлен аукцион на оставшиеся работы, и уже новый подрядчик закончит отделку поликлиники.
Добавим, что поликлиника №1 полностью переехала с улицы Советской в здание детской поликлиники №1 на улице Зегеля ещё 15 апреля 2024 года.
Стоимость капитального ремонта по контракту составляла 162 миллиона рублей. Финансирование реконструкции осуществлялось из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Предполагалось, что ремонт завершится 31 августа 2024 года при сроке исполнения контракта до конца 2024 года. За время затянувшегося ремонта бывший главный врач поликлиники №1 Елена Павлюкевич успела возглавить Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол».
5
2
3
0
6
Комментарии (23)