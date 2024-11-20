Сегодня в Липецке: по Базарной до Колхозной, липчане задумались о печатании денег

Премьера спектакля, лекция о Ватикане, концерт под гитару, кинопремьеры, опрос о запрете вейпов и многое другое.

В Липецке становится всё прохладнее – сегодня уже 11-13 градусов. Днём преимущественно без осадков.









С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Спартака, Социалистической, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича.









- пер. Серебристый.













Погрузятся во мрак и садоводческие товарищества «Венера», «Весна», «Ветеран труда», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель 1», «Тракторостроитель 2», «Трубник».

В 12:00 сотрудники Липецкой областной научной библиотеки приглашают липчан прогуляться по «старому Липецку". Экскурсия называется «От Вокзальной по Базарной до Колхозной мы идем» (12+).









Ретро-фото. Улица Колхозная тянулась до нынешней кольцевой автопарка

В Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) решили поговорить об обители Папы Римского. В 18:00 начнётся лекция «Мозаичные тайны Ватикана: микромозаика как продолжение традиций античного искусства» (16+).









Фото vk.com/museum48group













Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает в 15:00 на просмотр киношедевра «Два капитана». СССР, 1955. Приключения (6+).













Кадр из фильма





Фильм снят режиссёром Владимиром Венгеровым по одноимённому роману Вениамина Каверина. «Бороться и искать, найти и не сдаваться», – эта строчка из случайно найденного письма полярного первооткрывателя капитана Татаринова стала девизом главного героя фильма Сани Григорьева.





Запрет

68% липчан в опросе SuperJob поддержали идею полного запрета продажи вейпов. Против запрета выступили 11% респондентов, еще 11% относятся к инициативе безразлично, а 10% затрудняются с оценкой.









68% липчан одобрили повышение до уровня МРОТ пенсионной надбавки для инвалидов 1-й группы и пенсионеров старше 80 лет, выяснили в SuperJob. 61% полностью одобрили идею, 2% поддержали только в части повышения выплат для старшего поколения, еще 5% — только для инвалидов.













Как обычно, по четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.





«Август». Россия, 2025. Военный. Режиссёры Илья Лебедев, Никита Высоцкий (16+).

«Воображаемый друг». США, 2024. Ужасы. Режиссёр Джеф Удлоу (16+).





Дорогие липчане! Продолжаем совершать трудовые подвиги и не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!

С 10:00 до конца ремонта испытают трудности с водой:- ул. 9 Января, 1а, 7;- ул. Гагарина, 67/1, 73/3, 75/2, 77, 79/2;- ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а;- ул. Карьерная, 2;- ул. Космонавтов, 14, 14/2, 16, 16/1, 16а, 16б, 20/3.Неудобства переживут и жители частного сектора на улицах 9 января, А. Павлова, Елецкой, Карьерной, Лескова.С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:- ул. Ангарская, 31в, 31г, 31д, 31е;- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34.- ул. Верхняя, 5, 13;- ул. Взлетная;- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;- ул. Дорожная, 19, 278, 279, 31;- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;- ул. Коттеджная, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 8;- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;- ул. Коммунальная, 4, 11;- ул. Лесная;- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;- ул. Логовая, 16, 32, 43;- ул. Маргелова;- ул. Медицинская, 19, 43;- ул. Мирная, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64;- ул. Мичурина;- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;- ул. Плодородная, 1, 21;- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;- ул. Путейская, 46, 49, 69;- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;- ул. Раздельная, 254;- ул. Романовская;- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;- ул. Станкостроительная 1-я, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;- ул. Торговая, 10, 97;- ул. Тракторозаводская, 74;- ул. Транспортная, 35;- ул. Трубная, 11, 19, 70;- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;- ул. Центральная, 28, 34, 36, 321;- ул. Юбилейная, 2;- ул. Южная, 358, 367;- пр-д Универсальный, 34;- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;Ехать по городу непросто, особенно когда центр перекопали. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.В название вынесены старые названия улиц. К примеру, Колхозная в основном совпадала с нынешний проспектом Победы. Подробнее можно будет узнать у экскурсовода, а ещё – познакомиться с биографиями с наших земляков А. П. Хренникова и И. П. Машкова.Сбор участников пешего путешествия в полдень у памятника Петру Великому.Лектором выступит сотрудник музея Владимир Зеленев. Пока нет официальной информации, бывал ли он когда-нибудь в Ватикане и на каком уровне его там принимали. Вход свободный.Насладиться театральной постановкой сегодня можно в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2). В 19:01 здесь состоится премьера спектакля «Невозможное вечное» от знаменитого липецкого «Театра под деревом» (16+).В основе – трогательная притча о Соловье и Розе, где хрупкость мечты встречается с жестокостью реальности, а истинная красота рождается в жертве. Все роли исполняют режиссёр спектакля Иван Карпов и Дина Кюнбергер.В 20:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится концерт Михаила АнтивокалаВ программе — каверы и авторские песни, инструментальные композиции и любимый блюз.Среди женщин запрет поддерживают 75%, тогда как среди мужчин — 59%.Против высказались 8% респондентов, и у них, конечно, нашлись аргументы: «Такие меры лишь разгонят инфляцию еще больше, чем уже есть». Конечно, разгонят! Ведь не увеличение же НДС будет способствовать дальнейшему обесцениванию национальных денег! Мамкины экономисты не унимаются: «Реализовать это в нынешних экономических условиях можно, только включив печатный станок!». А вот с этим не поспоришь.Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ…Сергей Безруков, Никита Кологривый, Тина Стойилкович.Брошенный плюшевый мишка терроризирует свою бывшую владелицу и ее детей.Том Пейн, Вероника Фалькон, Бетти Бакли.Китай, 2025. Мультфильм. Режиссёр Жуанг ХяоДетский мультфильм о сказочных морских обитателях, настоящей дружбе и бережном отношении к природе. На смену классической американской Русалочке. М-да…