Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
Участники вечернего ДТП у поселка Матырский ищут свидетелей
Происшествия
С 22 сентября в Липецке ищут 43-летнего мужчину
Происшествия
Трёх бездомных собак застрелили из ружья
Происшествия
Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком
Происшествия
«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя
Происшествия
В поликлинике на Советской работает новый подрядчик
Здоровье
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Происшествия
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
Читать все
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
За полгода липчане взяли микрозаймов на 360 миллионов рублей
Экономика
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
0:6 ко дню рождения главного тренера
Спорт
Сегодня в Липецке: по Базарной до Колхозной, липчане задумались о печатании денег
Общество
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
Желтый уровень опасности отменен
Происшествия
В Липецкой области введен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
243
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: по Базарной до Колхозной, липчане задумались о печатании денег

Премьера спектакля, лекция о Ватикане, концерт под гитару, кинопремьеры, опрос о запрете вейпов и многое другое.

Осень подкралась

В Липецке становится всё прохладнее – сегодня уже 11-13 градусов. Днём преимущественно без осадков.

DSC_83791.JPG

Отключение воды

С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Спартака, Социалистической, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.09_f6dced3f.jpg

С 10:00 до конца ремонта испытают трудности с водой:

- ул. 9 Января, 1а, 7;
- ул. Гагарина, 67/1, 73/3, 75/2, 77, 79/2;
- ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а;
- ул. Карьерная, 2;
- ул. Космонавтов, 14, 14/2, 16, 16/1, 16а, 16б, 20/3.

Неудобства переживут и жители частного сектора на улицах 9 января, А. Павлова, Елецкой, Карьерной, Лескова.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:
- ул. Ангарская, 31в, 31г, 31д, 31е;
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34.
- ул. Верхняя, 5, 13;
- ул. Взлетная;
- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;
- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;
- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;
- ул. Дорожная, 19, 278, 279, 31;
- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;
- ул. Коттеджная, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 8;
- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;
- ул. Коммунальная, 4, 11;
- ул. Лесная;
- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;
- ул. Логовая, 16, 32, 43;
- ул. Маргелова;
- ул. Медицинская, 19, 43;
- ул. Мирная, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64;
- ул. Мичурина;
- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;
- ул. Плодородная, 1, 21;
- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;
- ул. Путейская, 46, 49, 69;
- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;
- ул. Раздельная, 254;
- ул. Романовская;
- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;
- ул. Станкостроительная 1-я, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;
- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;
- ул. Торговая, 10, 97;
- ул. Тракторозаводская, 74;
- ул. Транспортная, 35;
- ул. Трубная, 11, 19, 70;
- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;
- ул. Центральная, 28, 34, 36, 321;
- ул. Юбилейная, 2;
- ул. Южная, 358, 367;
- пр-д Универсальный, 34;
- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- пер. Серебристый.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

Погрузятся во мрак и садоводческие товарищества «Венера», «Весна», «Ветеран труда», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель 1», «Тракторостроитель 2», «Трубник».

Пробки

Ехать по городу непросто, особенно когда центр перекопали. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


Экскурсия

В 12:00 сотрудники Липецкой областной научной библиотеки приглашают липчан прогуляться по «старому Липецку". Экскурсия называется «От Вокзальной по Базарной до Колхозной мы идем» (12+).

gY5qm3Lyus2ZpL5zfiuh12qbsVbYjqdnqFB955s1trtJ8YrioUvqGOmFT0JZeEfYrovhEx7xvqKr_RrZQmI7ETZv.jpg

Ретро-фото. Улица Колхозная тянулась до нынешней кольцевой автопарка

В название вынесены старые названия улиц. К примеру, Колхозная в основном совпадала с нынешний проспектом Победы. Подробнее можно будет узнать у экскурсовода, а ещё – познакомиться с биографиями с наших земляков А. П. Хренникова и И. П. Машкова.

Сбор участников пешего путешествия в полдень у памятника Петру Великому.

Ватикан

В Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) решили поговорить об обители Папы Римского. В 18:00 начнётся лекция «Мозаичные тайны Ватикана: микромозаика как продолжение традиций античного искусства» (16+).

c7LM-CzaUnVwHLQizm7JqQ7veDhjKso96b2HBa5HrJ9_R85kCPeD90DiSh4YBi77isD_cxrMXnmB3m-1Dyc4kKMf.jpg

Фото vk.com/museum48group

Лектором выступит сотрудник музея Владимир Зеленев. Пока нет официальной информации, бывал ли он когда-нибудь в Ватикане и на каком уровне его там принимали. Вход свободный.

Премьера спектакля

Насладиться театральной постановкой сегодня можно в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2). В 19:01 здесь состоится премьера спектакля «Невозможное вечное» от знаменитого липецкого «Театра под деревом» (16+).

OU_X8Y0TyqdR5WQ66-vQGVC3Efo-QSLAco9OfsS0ri-vpP-_UB9VjrtKVwhGyB4_rF_lqlEjqbhD6sTYJbTp2WIL.jpg

Фото vk.com/vprachechnuyu

В основе – трогательная притча о Соловье и Розе, где хрупкость мечты встречается с жестокостью реальности, а истинная красота рождается в жертве. Все роли исполняют режиссёр спектакля Иван Карпов и Дина Кюнбергер.

Гитара

В 20:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится концерт Михаила Антивокала (12+).

uICGjjbjTHDGbZj0VaBp8ETjM41hnyqbQjO1P1KzXFiu1s447HxMVnaJZjoThqdKjRLQwvJJ7cLaC8lffain4Cvr.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

В программе — каверы и авторские песни, инструментальные композиции и любимый блюз.

Старое доброе кино

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает в 15:00 на просмотр киношедевра «Два капитана». СССР, 1955. Приключения (6+).

1332e6bf0e19b508dbaecc4dceb4a855.jpg

Кадр из фильма

Фильм снят режиссёром Владимиром Венгеровым по одноимённому роману Вениамина Каверина. «Бороться и искать, найти и не сдаваться», – эта строчка из случайно найденного письма полярного первооткрывателя капитана Татаринова стала девизом главного героя фильма Сани Григорьева.

Запрет

68% липчан в опросе SuperJob поддержали идею полного запрета продажи вейпов. Против запрета выступили 11% респондентов, еще 11% относятся к инициативе безразлично, а 10% затрудняются с оценкой.

c7e5633b-55ab-5de2-8bae-79598078e956.jpg

Среди женщин запрет поддерживают 75%, тогда как среди мужчин — 59%.

Пенсии и печатный станок

68% липчан одобрили повышение до уровня МРОТ пенсионной надбавки для инвалидов 1-й группы и пенсионеров старше 80 лет, выяснили в SuperJob. 61% полностью одобрили идею, 2% поддержали только в части повышения выплат для старшего поколения, еще 5% — только для инвалидов.

IMGP79631.JPG

Против высказались 8% респондентов, и у них, конечно, нашлись аргументы: «Такие меры лишь разгонят инфляцию еще больше, чем уже есть». Конечно, разгонят! Ведь не увеличение же НДС будет способствовать дальнейшему обесцениванию национальных денег! Мамкины экономисты не унимаются: «Реализовать это в нынешних экономических условиях можно, только включив печатный станок!». А вот с этим не поспоришь.

Кинопремьеры

Как обычно, по четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.

«Август». Россия, 2025. Военный. Режиссёры Илья Лебедев, Никита Высоцкий (16+).

Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ…

В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Тина Стойилкович.

«Воображаемый друг». США, 2024. Ужасы. Режиссёр Джеф Удлоу (16+).

Брошенный плюшевый мишка терроризирует свою бывшую владелицу и ее детей.

В ролях: Том Пейн, Вероника Фалькон, Бетти Бакли.

«Русалочка и морской монстр». Китай, 2025. Мультфильм. Режиссёр Жуанг Хяо (6+).

Детский мультфильм о сказочных морских обитателях, настоящей дружбе и бережном отношении к природе. На смену классической американской Русалочке. М-да…

 
Дорогие липчане! Продолжаем совершать трудовые подвиги и не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Увы
18 минут назад
Не интересно всё.
Ответить
Да уж
21 минуту назад
))) узнаю вас, некоторые липчане. Лишь бы себе хорошо было. Вы категорически против того, чтобы пенсионеры старше 80 лет и инвалиды 1 группы получили хоть на копейку больше, но ратовать за повышение собственной зарплаты никогда не устанете.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить